Die Gummersbacher verloren das Auswärtsspiel bei Schlusslicht HSC Coburg mit 30:31 (14:15) und haben mit 19:41 Zählern weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die ebenfalls abstiegsbedrohten TBV Lemgo und TVB Stuttgart trennten sich 24:24 (13:12). Auch der um den Klassenerhalt kämpfende Bergische HC sicherte sich immerhin einen Punkt beim 18:18 (9:10) gegen die HSG Wetzlar.

Löwen übernehmen Tabellenführung

Im Kampf um die Meisterschaft feierte Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen mit 33:23 (18:11) einen Pflichtsieg gegen HBW Balingen-Weilstetten. Die Löwen übernahmen damit die Tabellenspitze vor der SG Flensburg-Handewitt. Die beiden letzten verbliebenen Titelkandidaten haben nun die gleiche Anzahl an Spielen auf dem Konto. Damit läuft alles auf ein direktes Duell um die Meisterschaft hinaus. Vor dem Showdown beider Teams in Flensburg am 28. Mai spielen die Löwen am Mittwoch noch beim TVB Stuttgart. Flensburg muss am Sonntag noch beim HC Erlangen antreten.

Die Löwen machten in Mannheim von Beginn an klar, dass eine überraschende Niederlage für sie nicht infrage kommt. Aus einer sicheren Deckung heraus bauten sie die Führung kontinuierlich aus, am Ende waren Gudjon Valur Sigurdsson (7) und Harald Reinkind (5) die besten Torschützen.