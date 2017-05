Die Löwen gewannen am Mittwochabend (17.05.17) gegen den Bergischen HC 31:28 (18:15), während die Flensburger gegen den TVB Stuttgart mit 36:27 (20:12) locker die Oberhand behielten. Damit verteidigte Flensburg den Vorsprung von einem Punkt vor den Löwen, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Am 28. Mai treffen beide Teams zum womöglich entscheidenden Duell um den Titel an der Förde aufeinander. Der Meister aus Mannheim spielt bis dahin noch gegen HBW -Balingen-Weilstätten (Samstag) und gegen Stuttgart (Mittwoch). Flensburg muss vor dem Spitzenspiel nur noch am Sonntag beim HC Erlangen antreten.

Stuttgart weiter im Abstiegskampf

Beste Werfer in Mannheim waren Alexander Petersson mit sechs Toren für die Löwen sowie Tomas Babak für den BHC (5).

In Flensburg gerieten die ersatzgeschwächten und vom Abstieg bedrohten Stuttgarter trotz acht Treffern von Marian Orlowski unter die Räder. Erfolgreichste SG -Werfer waren Kentin Mahe, Rasmus Lauge und Jim Gottfridsson mit je sechs Treffern.

Kiel verliert in Leipzig

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel verlor beim SC DHfK Leipzig überraschend deutlich mit 25:34 (11:15). Das Team von Trainer Alfred Gislason (47:13) hat im Kampf um den dritten Champions-League-Platz aber noch einen Vorsprung vor dem Vierten Füchse Berlin (44:14).

