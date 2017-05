Das große Ziel ist nah, doch der Weg dorthin noch schwer: Die Rhein-Neckar Löwen stehen nach dem wichtigen Auswärtssieg im Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt vor der Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. Schon heute kann das Team den Titel perfekt machen - jedenfalls theoretisch.

Der Gegner hat es allerdings in sich. Kein geringerer als Rekordmeister THW Kiel spielt am Abend in Mannheim auf. Der Tabellendritte hat sich zwar schon vor Wochen aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet, kann mit einem Auswärtssieg das Titelduell zwischen den Löwen und Flensburg aber noch einmal spannend machen. Und die Zebras brauchen im Kampf um einen Champions-League-Platz selbst jeden Zähler, zurzeit liegen sie auf Platz drei.

Zwischen Respekt und Optimismus

Dass der THW Kiel auch in Mannheim gewinnen kann, haben die Schwarz-Weißen in dieser Saison schon bewiesen. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League feierte die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason einen 26:24-Sieg und warf den Bundesliga-Konkurrenten aus dem Wettbewerb. "Wir reisen sicherlich nicht als Favorit nach Mannheim, wollen dort aber für eine Überraschung sorgen" , sagt THW-Kapitän Niklas Landin vor dem Prestigeduell.

"Noch nicht entschieden"

"Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden" , sagt auch Oliver Roggisch. Der Sportliche Leiter der Löwen weiß um die Schwere der Aufgabe. Doch er weiß auch um die Chancen. Drei Punkte Vorsprung hat seine Mannschaft, drei Spiele stehen noch aus. Von einer "guten Ausgangslage" spricht Rechtsaußen Patrick Groetzki, auch Rückraumspieler Kim Ekdahl du Rietz ist optimistisch: "Der Titel ist nun verdammt nah." Und vielleicht können die Nordbadener schon heute die große Party starten: Denn wenn Flensburg bei Frisch Auf Göppingen verliert und die Löwen ihr Spiel gewinnen, sind sie bei dann fünf Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen.

"Haben es in der Hand"

Von einem Patzer der SG geht im Lager des Spitzenreiters allerdings niemand aus, ohnehin schauen die Löwen nur noch auf sich. "Wir haben es in der eigenen Hand" , sagt Trainer Nikolaj Jacobsen, der das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Kiel in keiner besonders guten Erinnerung hat. "Diese Partie sollte uns eine Warnung sein. Aber den THW darf man sowieso nie unterschätzen" , sagt auch Nationalspieler Hendrik Pekeler: "In der Vergangenheit war es eher so, dass in den Topspielen die Auswärtsmannschaft gewonnen hat."

Wetzlar und Melsungen warten noch

In der Tat gewannen die Löwen in Flensburg und die SG dafür in Mannheim, auch das Bundesliga-Hinspiel in Kiel entschied der Spitzenreiter für sich. Selbst bei einer Niederlage gegen die Kieler würde der Titelverteidiger allerdings Erster bleiben. "Aber so dürfen wir nicht an die nächsten Aufgaben herangehen. Ich denke nicht an diesen Puffer. Wir wollen alle drei ausstehenden Saisonspiele gewinnen" , sagt Jacobsen. Er will die endgültige Entscheidung im Titelrennen so schnell wie möglich. Denn nach dem Spiel gegen Kiel steht die hohe Auswärtshürde HSG Wetzlar an, ehe zum Saisonausklang die MT Melsungen nach Mannheim kommt.

Stand: 31.05.2017, 11:17