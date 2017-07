Wechsel in der Handball Bundesliga - breiterer Titelkampf?

So richtig weh tut den Löwen allerdings der Abgang von Halblinks-Granate Kim Ekdal du Rietz, der seine aktive Karriere mit 27 beendet, um unter anderem eine Weltreise zu machen. Mit Momir Rnic kam zwar von der MT Melsungen ein sehr ordentlicher Ersatz, doch die Klasse von du Rietz hat Rnic eher nicht. Das bedeutet, dass auf Liga- MVP Andy Schmid nun noch mehr Verantwortung lastet, was dem mit seinen bald 34 Jahren bei der hohen Belastung nicht unbedingt helfen wird. Die Löwen sind auf Außen etwas besser, im Rückraum tendenziell etwas schwächer aufgestellt als in der letzten Saison.

"Vranjes-Ära" in Flensburg vorbei

Die SG Flensburg-Handewitt muss indes einen großen Aderlass hinnehmen. Neben Trainerikone Ljubomir Vranjes, der durch Co Maik Machulla ersetzt wird, verlassen auch Linksaußen Anders Eggert, ebenfalls eine echte Ikone in Flensburg, sowie die wurfstarken Rückraumspieler Petar Djordjic und Johan Jakobsson, sowie eben Radivojevic den Kader. Die beiden jungen Neuzugänge Magnus Rod (20, Halbrechts, Norwegen) und Simon Jeppsson (22, Halblinks, Schweden) passen ins Flensburger Profil, extrem vielversprechende, oft skandinavische Talente zu verpflichten. Das Potenzial, sofort eine Verstärkung zu sein, bringen beide mit. Allerdings sind größere Leistungsschwankungen aufgrund der Unerfahrenheit der beiden in einer so starken Liga nicht ausgeschlossen.

Ein Linksaußen-Ersatz würde der SG außerdem auch noch gut zu Gesicht stehen. Der erfahrene Keeper Rasmus Lind soll den lange ausfallenden Kevin Möller vertreten und wurde kurzfristig nachverpflichtet. Fazit: Mittelfristig dürfte die SG mit den Talenten gut aufgestellt sein, gerade zu Saisonbeginn könnte es aber sein, dass das Team aufgrund der Veränderungen nicht mehr so eingespielt agiert wie noch in der Vergangenheit.

Kiel besser als im Vorjahr - aber was ist mit Duvnjak?

Der Umbruch, den man beim THW Kiel seit einigen Jahren nach und nach eingeleitet hat, sollte so langsam abgeschlossen sein. Bei den Zebras will man endlich wieder mehr Titel gewinnen, vornehmlich die Meisterschaft. Die jungen Spieler wie Lukas Nilsson und Nikola Bilyk müssen jetzt langsam liefern.