Die Handball-Bundesliga schaut auf die Füchse Berlin. Die sind nach dem knappen 31:30-Erfolg beim SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend (05.10.2017) als einziger Verein noch verlustpunktfrei, sie haben alle ihre sechs Spiele gewonnen. Mit einem Sieg gegen den TBV Lemgo könnten die Füchse am Sonntag ihren eigenen Startrekord aus der Saison 2010/11 einstellen. In Euphorie bricht deshalb aber niemand aus, schon gar nicht Trainer Velimir Petkovic.

Bloß keine Euphorie

Wer Petkovic nach dem Sieg gegen Leipzig beobachtete, konnte durchaus den Eindruck gewinnen, es sei ihm ganz recht, dass seine Füchse noch nicht Platz eins belegen, sondern hinter den Rhein-Neckar Löwen Zweiter sind. Die haben allerdings zwei Spiele mehr auf dem Konto, ein Wechsel an der Spitze scheint möglich. Petkovic jedenfalls wich Fragen nach einer vermeintlichen Rekordjagd aus, solange es ging. Nur irgendwann kam er nicht mehr drumherum, er musste sich äußern. Und das tat er mit aller Vorsicht. "Was nützt uns ein Rekord, wenn wir danach verlieren", sagte Petkovic. "Ich will gegen Lemgo einfach zwei Punkte. Das wird schwer genug."