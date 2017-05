Etwa Flensburgs Ex-Nationalspieler Holger Glandorf: "Wer das Spiel gewinnt, wird - so sieht es zurzeit aus - deutscher Meister." Fakt ist, bei einem Erfolg in Flensburg könnten sich die Löwen in den dann verbleibenden drei Spielen sogar noch eine Niederlage erlauben. Die Norddeutschen wiederum hätten bei einem Sieg ihrerseits einen Punkt Vorsprung sowie das auf dem Papier leichtere Restprogramm.

Und die Norddeutschen haben die Nase voll vom Image des ewigen Zweiten. Seit 25 Jahren spielen sie in der Handball-Bundesliga, elfmal waren sie Vizemeister. Erst einmal hat sich der Traum vom Titel erfüllt - und das ist bereits 13 Jahre her. "Wir sind mal wieder dran", sagt Trainer Ljubomir Vranjes.

"Tagesform entscheidet"

Vor Saisonbeginn hatten die meisten Bundesliga-Trainer Flensburg die Favoritenbürde zugeschoben. Am Ende ist es enger geworden als erwartet. Sowohl der Titelverteidiger als auch die Norddeutschen haben eine starke Saison gespielt. Beide leisteten sich jeweils nur zwei Niederlagen. "Die Tagesform entscheidet. Wer zu Hause spielt, hat einen Vorteil von drei bis vier Prozent", sagt Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handball Bundes (DHB) und Manager der Füchse Berlin.

Ob Heimvorteil oder nicht - die Bundesliga-Mannschaft von der dänischen Grenze lechzt jedenfalls nach dem Titel. Da sie den Einzug in das Final Four der Champions League verpasst und im DHB-Pokal das Finale gegen den Erzrivalen THW Kiel verloren hat, soll zum Abschied von Trainer Vranjes wenigstens die Schale her. Der Schwede wechselt nach sechseinhalb Jahren als Chefcoach nach Ungarn zu MKB Veszprem.

Pekeler sieht größeren Druck bei Flensburg

In den Duellen zwischen SG und Löwen präsentierten sich die Protagonisten je nach Wettbewerb unterschiedlich. Die Flensburger fertigten die Löwen regelmäßig im DHB-Pokal-Halbfinale - bereits fünf Mal - ab. Im Gegensatz dazu zeigten die Mannheimer in der Bundesliga ein anderes Gesicht: Die letzten drei Begegnungen in Flensburg gewannen die Löwen.

Der Titelverteidiger aus Mannheim gibt sich gelassen. "Flensburg hat den größeren Druck", glaubt Löwen-Kreisläufer Hendrik Pekeler: "Sie sind zu Saisonbeginn der Meisterschaftsfavorit überhaupt gewesen, waren lange Tabellenführer, haben uns diese Saison schon zweimal geschlagen und spielen zu Hause." Hinzu kommt: Die Mannheimer haben einen Lauf. Die Löwen sind mit zehn Liga-Siegen nacheinander das Team der Stunde.

Die Fans als Trumpf in der "Hölle Nord"

Flensburg seinerseits demonstriert Selbstvertrauen. "Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir haben super Chancen auf die Meisterschaft, müssen die letzten Spiele nur alle gewinnen", erklärt Rückraumspieler Glandorf.

Zum großen Trumpf sollen die frenetischen Fans in der heimischen Hölle Nord werden. "Ich hoffe, dass die Halle kocht und die Fans wie wir Vollgas geben", sagte Glandorf. Davon ist auszugehen. Schon am Sonntagvormittag trifft sich der Flensburger Anhang in der Innenstadt zu einem gemeinsamen "Fan-Marsch" zur seit Wochen ausverkauften Arena.

red/sid/dpa | Stand: 27.05.2017, 08:30