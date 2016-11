Die HBW Balingen-Weilstetten siegte am Samstag (12.11.16) mit 29:25 (13:12) gegen den bisherigen Tabellenfünften Melsungen. Dabei übernahmen die Gastgeber von Beginn an das Kommando und lagen ständig in Führung.

Melsungen fiel damit zunächst auf den achten Tabellenplatz zurück und muss voraussichtlich im nächsten Spiel auf Philipp Müller verzichten. Der Rückraumspieler sah in der 50. Minute nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte und zeigte dem Schiedsrichtergespann den Vogel. Dafür zückten die Unparteiischen die Blaue Karte, die ein Disziplinarverfahren gegen den Spieler nach sich zieht.

Gummersbach rutscht ab

Derweil etablierte sich der TSV Hannover-Burgdorf mit dem 30:25 (17:16) gegen Aufsteiger HC Erlangen in der oberen Tabellenhälfte. Unter anderem den Paraden von Torhüter Malte Semisch hatten es die Niedersachsen zu verdanken, dass der Sieg nie in Gefahr geriet.