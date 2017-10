Durch den 28:28 (13:13)-Ausgleich kurz vor Schluss verhinderte die SG Flensburg-Handewitt bei FA Göppingen die dritte Saisonniederlage und folgt auf Platz vier (11:5).

In Mannheim zogen die Löwen gegen Hüttenberg kurz vor der Pause davon. Harald Reinkind und Andy Schmid (je 7 Tore) trafen am häufigsten. Die Füchse konnten sich in Leipzig lange nicht absetzen, Steffen Fäth erzielte in der turbulenten Schlussphase den Siegtreffer für die Gäste aus der Hauptstadt.