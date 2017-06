Die Balinger unterlagen der bereits als Vizemeister feststehenden SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (04.06.17) mit 24:26 (13:17) und haben am letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Der Klub spielte seit 2006 ohne Unterbrechung in der Bundesliga.

Die Hausherren hätten einen Sieg benötigt, um sich eine Minimalchance auf den Klassenverbleib zu erhalten. Entsprechend engagiert gingen die Balinger zu Werke, doch sie vergaben zu viele Chancen. Beste Gäste-Werfer waren Johan Jakobsson mit acht Toren und Lasse Svan (7), für Balingen trafen Srdjan Predragovic (8) und Felix König (6) am häufigsten.