Ernstes Spaß-Spiel - es geht um Prokops Zukunft

Vor der Show-Veranstaltung am Freitagabend (02.02.2018) tagt das Präsidium des Deutschen Handballbundes. Wichtiger Tagesordnungspunkt: die Zukunft Prokops. "Es wird in keinem Falle um die sportfachliche Kompetenz gehen, sondern um das, was es da an atmosphärischen Störungen gegeben hat" , sagte Uwe Schwenker, Präsident der Handball Bundesliga. Er trägt bei der DHB -Sitzung die Haltung der Liga zum Thema Prokop vor. Die sei laut Schwenkers Angaben nach der Telefonkonferenz des HBL -Präsidiums am Mittwoch "komplex".

Umfangreiche Analyse

Nach dem Ausscheiden in der Hauptrunde der EM in Kroatien ist der Gegenwind für Prokop (39) erheblich. DHB -Vizepräsident Bob Hanning hatte zuvor eine umfangreiche Analyse in den nächsten vier bis sechs Wochen angekündigt. Auch Schwenker will sich nicht treiben lassen. "Ich würde das jetzt nicht an Tagen und Wochen festmachen wollen, sondern ich sage einfach: Gut geht vor schnell" , sagte Schwenker.

Er werde sich "auch von niemandem unter Druck setzen lassen." Zuvor hatte jedoch HBL -Geschäftsführer Frank Bohmann in der "Sport Bild" gefordert, dass "eine Entscheidung über eine Weiterbeschäftigung von Christian Prokop deutlich eher" fallen müsse, als von Hanning veranschlagt.

Verhältnis zwischen Team und Trainer im Fokus

Beim ersten Auftritt nach dem EM -Aus sind in Leipzig also alle Augen auf Prokop gerichtet. Wie reagiert er auf Fragen nach seiner Zukunft? Wie verhält er sich im Zusammenspiel mit der Mannschaft? Fast den kompletten EM -Kader hat er für das Spiel nominiert. Nur der verletzte Rückraumspieler Paul Drux sowie Kreisläufer Patrick Wiencek (private Gründe) fehlen. Stattdessen stehen Fabian Wiede (Berlin) und Marian Michalczik (Minden) im Aufgebot.

Im Duell mit einer internationalen Bundesliga-Auswahl steht das Verhältnis zwischen Mannschaft und Coach im Mittelpunkt. Nach der EM war viel von internen Unstimmigkeiten berichtet worden. Dass Prokop Abwehrchef Finn Lemke zunächst nicht für die Titelkämpfe nominiert hatte, war dem Coach ebenso angelastet worden wie einige taktische Entscheidungen.

Kritik aus der Bundesliga

Aus der Bundesliga hagelte es Kritik. Die Gerüchte um die Beteiligung der Liga an einer Abfindung im Falle einer Entlassung Prokops dementierte Schwenker jedoch. "Es ist in keinster Weise auf Ligaebene darüber diskutiert worden. Das würde ja schon der zweite Schritt vor dem ersten sein" , sagte der frühere Geschäftsführer des THW Kiel: "Das fände ich überaus unglücklich und unseriös."

Prokop war 2017 für eine Ablöse von 500.000 Euro vom Bundesligisten Leipzig zum DHB gewechselt und hatte dort einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Er soll jährlich 220.000 Euro kassieren.

