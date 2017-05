BHC gelingt "Big Point" in Gummersbach

Nach dem knappen Heimerfolg gegen GWD Minden vor zwei Wochen war die Stimmung rund um den VfL Gummersbach gut. Nach der Niederlage gegen den sicheren Absteiger HSC Coburg später, ist von Aufbruchsstimmung aber schon nichts mehr zu spüren. Gegen den Bergischen HC nun lag der VfL am Samstag (27.05.2017) bereits zur Pause mit fünf Toren hinten und konnte vor 4.132 Zuschauern daran auch bis zum Spielende nichts mehr ändern.

Arnor Thor Gunnarsson (7) und Fabian Gutbrod (6) hatten mit ihren Treffern maßgeblichen Anteil am Auswärtserfolg des BHC. Alexander Becker war mit nur 4 Toren bester Schütze bei den Gastgebern, die weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben. Den besetzt derzeit der TBV Lemgo, und genau dorthin muss das Team von Trainer Sead Hasanefendic am letzten Spieltag zum möglichen Showdown fahren.

TBV Lemgo tritt auf der Stelle

Die Ostwestfalen konnten am 31. Spieltag ebenfalls nicht punkten. Nach dem 27:32 (12:16) beim MT Melsungen wird die Lage immer bedrohlicher. Allerdings profitierten die Lemgoer von der 29:36-Niederlage von Balingen-Weilstetten gegen Göppingen. Bei nur noch zwei ausstehenden Partien - und die ausgerechnet gegen die Spitzenteams Flensburg-Handewitt und Kiel - hat der Tabellenvorletzte wohl nur noch geringe Chancen, am TBV vorbeizuziehen. Und auch das Team, das in der Tabelle vor den Ostwestfalen steht, konnte nicht gewinnen. Der TVB Stuttgart verlor daheim gegen die Füchse Berlin mit 27:29.

In Melsungen zeigte sich Lemgos Tom Skroblien mit 7 Toren für den TBV am treffsichersten. Vor 3.817 Zuschauern ließ sich der MTM den 16:12-Halbzeitvorsprung auch nach dem Pausenpfiff nicht mehr nehmen und baute ihn sogar noch um ein Tor aus.

Das Restprogramm im Abstiegskampf:

Bergischer HC (Platz 13/20:42 Punkte)

MT Melsungen (H) Mi., 31.05.

SC Magdeburg (A) So., 04.06.

TSV Hannover-Burgdorf (H) Sa., 10.06.

VfL Gummersbach (14/19:41)

Füchse Berlin (A) Mi., 31.05.

FA Göppingen (H) Mo., 05.06.

TBV Lemgo (A) Sa., 10.06.

TBV 1898 Stuttgart (15/18:42)

GWD Minden (A) Mi., 31.05.

HSC 2000 Coburg (H) Sa., 03.06.

FA Göppingen (A) Sa., 10.06.

TBV Lemgo (16/17:45)

HSG Wetzlar (H) Mi., 31.05.

TSV Hannover-Burgdorf (A) Mi., 07.06.

VfL Gummersbach (H) Sa., 10.06.

HBW Balingen-Weilstetten (17/17:47)

Flensburg-Handewitt (H) So., 04.06.

THW Kiel (H) Sa., 10.06.

Stand: 24.05.2017, 12:12