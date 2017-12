Handball-WM - ein Schritt in die richtige Richtung reicht nicht

Mit dem Ausscheiden der deutschen Frauen im Achtelfinale der Heim-WM haben die deutschen Handballerinnen den großen Traum vom Erreichen der Platzierungsspiele in Hamburg verpasst. Komplett verfehlt hat das DHB-Team seine Ziele jedoch nicht. 20 Monate arbeitete Bundestrainer Michael Biegler am Projekt "Heim-WM", das mehr beinhaltete als das Abschneiden im Turnier.

Schon vor der Weltmeisterschaft hatte der 56-Jährige von anderen Zielen gesprochen als der reinen Platzierung im Turnier: "Dieses Warten auf ein Ergebnis unterschreibe ich nicht, habe ich nie unterschrieben. Dennoch weiß ich, dass eine Weltmeisterschaft ergebnisorientiert läuft." Man wolle Strukturen für den Frauenhandball in Deutschland schaffen und Begeisterung entfachen.

Verletzung schwächt DHB-Defensive

Den ersten Rückschlag im Turnier musste die DHB-Auswahl bereits nach 140 Sekunden im Eröffnungsspiel gegen Kamerun hinnehmen. Abwehrchefin Kim Naidzinavicius riss sich nicht nur das Kreuzband, sondern auch eine Lücke in den deutschen Abwehrverbund.

Die Mannschaft konnte Naidzinavicius Ausfall in der Abwehr zwar über weite Strecken des Turniers kompensieren, doch das kostete Kraft. "Es war ein Schock, als sie verletzt liegen geblieben ist. Sie ist ein wichtiger Faktor in unserem Team, in der Abwehr wie auch im Angriff. Da muss jeder ordentlich zulegen, um die Lücke aufzufüllen" , hatte Isabel Klein direkt nach der Partie gegen Kamerun gesagt.

Keine Durchschlagskraft im Angriff

Gerade das Gruppenspiel gegen die Niederlande und das Achtelfinale gegen Dänemark machten die größte Baustelle der deutschen Frauen deutlich: der Angriff ist zu schwach. Lediglich 17 Tore warf die DHB-Auswahl in 60 Minuten gegen die Däninnen. Ein ums andere Mal scheiterte sie an der dänischen Torfrau Sandra Toft, vergab klare Torchancen. Hinzu kamen Unkonzentriertheit und viele einfache Fehler im Angriff.

"Wir haben zu oft die Klasse missen lassen, um ins Viertelfinale einzuziehen“ , analysierte DHB-Sportdirektor Axel Kromer. Wie auch bei der Niederlage gegen die Niederlande zuvor, die Nadja Mansson als "Totalausfall“ bezeichnet hatte. Während die Niederländerinnen zu einfachen Toren kam, mussten sich die deutschen Handballerinnen jedes Tor hart erkämpfen.

Weltklasse auf der Torhüter-Position

Überzeugen konnte das deutsche Torhüter-Duo Clara Woltering und Katja Kramarczyk. Auch in schwierigen Phasen boten sie ihrer Mannschaft Rückhalt, zeigten ihre internationale Klasse sowohl gegen einen Außenseiter wie China als auch gegen Titelanwärter Niederlande.

Während ihre Mitspielerinnen mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hatten, konnten die Schlussfrauen über die WM ein konstant hohes Niveau halten.

Der erste Schritt ist gemacht

Auch wenn der deutschen Nationalmannschaft das spielerische Durchsetzungsvermögen und die Konstanz fehlten, um mit der Weltspitze - mit Teams wie Norwegen, der Niederlande oder Frankreich - mitzuhalten, täuscht das frühe Ausscheiden über die positive Entwicklung hinweg. Biegler formte die Mannschaft zu einer Einheit, gab ihr ein klares Konzept und Struktur. Das Förderungs- und Sichtungssystem wurde überarbeitet. Die Heim-WM brachte Aufmerksamkeit.

Die Entwicklung der Mannschaft zu einem Medaillenkandidaten dauert aber länger als das 20-monatige Projekt von Biegler. Dieser übergibt nach der WM das Amt des Bundestrainers an Henk Groener. Der Niederländer, der die niederländischen Frauen zwischen 2009 und 2016 erfolgreich betreute, soll die Entwicklung des deutschen Frauenhandballs hin zum internationalen Top-Niveau fortführen. Dann sollen auch ergebnisorientierte Ziele eine Rolle spielen: Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio hat der DHB eine Medaille als Ziel ausgegeben.

Stand: 11.12.2017, 10:32