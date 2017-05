Kim Ekdahl du Rietz von den Rhein-Neckar Löwen feiert

Die Löwen gewannen mit 23:21 (13:11) und haben somit ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf die SG auf drei Zähler ausgebaut. Bei drei ausstehenden Spielen kann sich die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen nun sogar noch eine Niederlage leisten.

Löwen meist knapp vorn

Die Löwen lagen in der Flens-Arena die meiste Zeit des packenden Spitzenspiels knapp vorn, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Viele harte Zweikämpfe, gute Deckungsreihen und viele Fehler im Angriffsspiel prägten die Begegnung von Beginn an. Im zweiten Durchgang schien die Partie zwischenzeitlich zu Gunsten der Gastgeber kippen zu können, weil Torhüter Mattias Andersson besser ins Spiel gefunden hatte, doch Löwen-Spielmacher Andy Schmid und Co hatten dann in den entscheidenden Momenten doch immer eine Antwort.

Nachdem Flensburgs bester Torschütze Kentin Mahé in der Schlussphase mit einem Distanzwurf das leere Tor verfehlte und somit das 22:22 verpasste, behielt am Ende Schmid die Nerven und sorgte mit einem Schlagwurf bei angezeigtem Zeitspiel 20 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung.

Petersson und Schmid treffen zuverlässig

Beste Werfer auf Seiten des amtierenden Titelträgers waren Alexander Petersson und eben Schmid mit jeweils fünf Treffern, Mahé kam ebenfalls auf diese Anzahl. Die Löwen müssen noch gegen den drittplatzierten Rekordmeister THW Kiel sowie Wetzlar und Melsungen antreten. Flensburg hat es noch mit EHF-Cup-Sieger Göppingen, Balingen-Weilstetten und Wetzlar zu tun.

"Es war ein hartes Stück Arbeit, wir haben richtig abgezockten Handball gespielt" , sagte Schmid nachher bei Sport1 und ergänzte im Hinblick auf die "Matchbälle" im Saisonendspurt: "Es ist ein großer Schritt. Ich hoffe, wir lassen uns nicht mehr von dem Weg abbringen."

Coburg unterliegt Kiel nur knapp und steigt ab

Rekordmeister THW Kiel ist indes nur knapp einer Blamage entgangen und hat den Bundesliga-Abstieg von Aufsteiger HSC 2000 Coburg besiegelt. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Oberfranken mit 28:26 (12:11) und festigten ihren dritten Platz. Der THW liegt mit 49:13 Punkten zwei Zähler vor den Füchsen Berlin (47:15).

Der hohe Favorit zeigte eine enttäuschende Leistung gegen den kämpferisch starken Tabellenletzten. In der zweiten Halbzeit lagen die Kieler sogar zweimal zurück. Sie scheiterten mehrfach an Coburgs überragenden Torhüter Oliver Krechel.

Coburg ist der erste von drei Absteigern aus der Bundesliga. Nach nur einem Jahr im Oberhaus müssen die Oberfranken zurück in die 2. Bundesliga. Selbst mit drei Siegen in den verbleibenden drei Spielen können die Coburger den rettenden 15. Platz nicht mehr erreichen. Der HSC 2000 hat lediglich fünf Saisonspiele gewonnen und 25 Niederlagen kassiert. HSC-Trainer Jan Gorr fordert dennoch von seinem Team: "Vollgas bis zum letzten Spiel."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 28.5., 22.50 Uhr

rt/dpa | Stand: 28.05.2017, 19:15