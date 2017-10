Das Wintermärchen:

"Es war etwas ganz Außergewöhnliches. Die Leute wissen heute teilweise noch, was sie am Tag des Finales gemacht haben", sagt Gold-Schmied Heiner Brand über den 4. Februar 2007, den Tag des grandiosen WM-Endspiels gegen Polen (29:24), in der Retrospektive. Ein Land im Handball-Fieber - so etwas wie in jenen Tagen des Wintermärchens 2007 hatte selbst er, als Spieler 1978 Weltmeister und mehrfacher Europacup-Sieger, noch nicht erlebt.