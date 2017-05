Die Füchse Berlin haben im Kampf um den Handball- EHF -Pokal ein deutsches Finale perfekt gemacht. Im zweiten Halbfinale des Final-Four-Turniers setzte sich der Bundesligist am Samstag klar mit 35:24 (17:10) gegen den französischen Club St. Raphael durch. Im Endspiel am Sonntag (21.05.17) treffen die Füchse nun auf Gastgeber und Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen.

Die Göppinger hatten zuvor im ersten Halbfinale den SC Magdeburg mit 33:29 besiegt. Die bis dahin 22 Spiele lang ungeschlagenen Magdeburger müssen nun noch im Spiel um den dritten Platz gegen die Franzosen antreten.

Füchse von Beginn an überlegen

Die Füchse ließen in ihrer Partie von Beginn an keinerlei Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Schon zur Pause waren sie dem klar unterlegenen französischen Vizemeister um sieben Tore enteilt. "Heute ist ein großer Tag für die Füchse" , sagte deren Geschäftsführer Bob Hanning. "Jetzt wollen wir schauen, dass wir auch im Finale vor dieser Kulisse bestehen."

Bester Werfer der Mannschaft des ehemaligen Göppinger Trainers Velimir Petkovic war der Däne Hans Lindberg mit zehn Treffern. Einziger Wermutstropfen war die frühe Rote Karte gegen Bjarki Elisson nach einem Foulspiel.

Fünftes Finale für Göppingen

Göppingens bester Werfer war Marcel Schiller mit acht Toren, für den höher eingeschätzten Bundesliga-Fünften aus Magdeburg war der Norweger Christian O'Sullivan sechsmal erfolgreich. "Wir sind nicht in unsere gewohnte Abwehr gekommen, haben auch zu viele Fehler gemacht" , sagte Magedeburgs Kapitän Fabian van Olphen. "Göppingen hat verdient gewonnen. Dass wir hier wettbewerbsübergreifend unsere erste Niederlage seit Dezember kassieren, ist sehr bitter."

Die Hausherren hatten das Spiel fast über die gesamte Distanz im Griff, Magdeburg lief fast immer einem Rückstand hinterher. Für Göppingen ist es der fünfte Final-Einzug im EHF -Cup, der vierte seit 2011. Nur das Endspiel-Debüt 2006 gegen den TBV Lemgo verlor Frisch Auf.

Mit dem Berliner Final-Einzug ist auch der 13. deutsche Erfolg im kleinen Europacup in 14 Jahren perfekt. St. Raphael hatte im Viertelfinale MT Melsungen ausgeschaltet und damit ein rein deutsches Final Four verhindert.

Stand: 20.05.2017, 15:10