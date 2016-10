Champions League - Niederlage für Rhein-Neckar Löwen

Der deutsche Handball-Meister verlor am Samstag überraschend beim weißrussischen Titelträger Meshkov Brest mit 28:30 (12:17) und hat in der Vorrundengruppe B nun 3:3 Punkte auf dem Konto. Vor 2.000 Zuschauern war Kim Ekdahl du Rietz mit elf Treffern erfolgreichster Torschütze der Nordbadener, die nur schleppend in die Begegnung kamen und mit einem 12:17 in die Pause gingen.

Kurzes Zwischenhoch kann Niederlage nicht verhindern

Im Angriff fehlten Tempo und Kreativität gegen die massive weißrussische Deckung, die sonst so starke Abwehr bekam überhaupt keinen Zugriff auf den Gegner. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Löwen zunächst dank der Paraden von Torwart Andreas Palicka auf 17:20 (38.). Im Angriff strahlte aber nur Ekdahl du Rietz Torgefahr aus, weshalb die Löwen lange Zeit mit fünf oder sechs Treffern zurücklagen und erst in der Schlussphase verkürzten.

sid/dpa | Stand: 08.10.2016, 19:16