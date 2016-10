Champions League - Rhein-Neckar Löwen trotz Sieg sauer

Der Deutsche Handball-Meister gewann am Mittwoch (12.10.16) in der Frankfurter Arena gegen den schwedischen Titelträger IFK Kristianstad mit 30:29 (17:13) und ist mit 5:3 Punkten vorerst Tabellendritter in der Vorrundengruppe B. Vor 1.312 Zuschauern war Andy Schmid mit acht Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die einen schlechten Start in die Begegnung erwischten.

Einbruch am Ende

Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen agierte zu ungeduldig und ungenau im Angriff, die Löwen lagen zunächst 4:6 (8.) zurück. Dann aber zeigten die Nordbadener mehr Konsequenz im Abschluss und drehten die Begegnung auch dank zahlreicher Überzahlsituationen zum 17:13-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Löwen ihren Vorsprung bis zur 50. Minute auf sechs Treffer (28:22) aus. In der Schlussphase brach der deutsche Meister aber komplett ein und rettete das 30:29 über die Zeit.

"Einfach dämlich"

"Das ist einfach dämlich, dass wir uns da am Ende noch selber in Gefahr bringen" , ärgerte sich Schmid. "Da müssen wir in Zukunft dringend eine Schippe draufnehmen. Ich nehme mich da auch selber nicht aus, ich hätte das Spiel auch schon früher zumachen können." Hendrik Pekeler sah es genauso: "Wir schaffen es zurzeit einfach nicht, unsere Vorsprünge über die Zeit zu bringen. Keiner weiß so recht, woran das liegt."

Auch Jacobsen war sichtlich unzufrieden: "Das reicht so nicht. Ich weiß nicht, warum wir es am Ende nochmal so spannend machen. Da müssen wir uns einfach viel besser konzentrieren und dürfen den Gegner nicht so wieder zurückholen."

sid/dpa/red | Stand: 12.10.2016, 20:18