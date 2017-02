Gegen den Titelverteidiger Vive Targi Kielce aus Polen gewann das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen im ersten Pflichtspiel nach der Handball-WM mit 28:25 (16:13). Damit rückten die drittplatzieten Löwen in der Gruppe B bis auf einen Punkt auf den polnischen Tabellenführer (14 Zähler) heran.

Sigurdsson trifft sieben Mal

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Möglichkeit haben, aber die Saison ist noch lang. Wir können nicht alles auf die Champions Leauge setzen, nur weil es da gut aussieht" , sagte Jacobsen nach der Partie.

Vor 7.285 Zuschauern in der Mannheimer Arena war Gudjon Valur Sigurdsson mit sieben Treffern bester Torschütze des Bundesligisten, der einen guten Start in die Begegnung erwischte und 3:0 in Front lag (4.). Mit einem schnellen Angriffsspiel wirbelten die Löwen die Kielcer Abwehr immer wieder durcheinander und erspielten sich auch dank eines starken Torhüters Andreas Palicka eine Drei-Tore-Pausenführung.

Reichmann bei Kielce

Nach dem Seitenwechsel zogen die Nordbadener sogar auf sechs Tore davon (21:15/42.), ehe Kielce in der Schlussphase noch einmal herankam. Beim 25:23 (56.) erlöste aber Alexander Petersson mit seinem Tor den Deutschen Meister.

Für die Gäste, bei denen der deutsche Europameister Tobias Reichmann auf drei Treffer kam, war der Spanier Julen Aguinagalde (fünf Tore) am erfolgreichsten.

