So richtig kommt Uwe Gensheimer aus dem Feiern gar nicht heraus. Die Meisterschaft und den nationalen Pokal hat der Weltklasse-Linksaußen mit Paris St. Germain bereits gewonnen. Jetzt will er seine erste Saison beim französischen Spitzenclub krönen - mit dem Gewinn der Champions League. Gensheimers Pariser sind der große Favorit des Vierer-Turniers in der Kölner Arena.

"Dafür bin ich nach Paris gekommen"

"Der Champions-League-Sieg ist mein größter Traum, dafür bin ich nach Paris gekommen ", sagt der 30-Jährige. " Und jetzt ist das Ziel zum Greifen nah. " Im ersten Halbfinale am Samstag (03.06. 2017, 15.15 Uhr) treffen Gensheimer und das Pariser Starensemble auf Ungarns Spitzenclub Telekom Veszprem. Der FC Barcelona und Vardar Skopje spielen um 18 Uhr um das zweite Finalticket. Paris hat in dieser Saison die Ungarn bereits zweimal geschlagen. "Wir haben gezeigt, dass wir gegen sie gewinnen können. Aber ", sagt Gensheimer, " alle Teams, die in Köln dabei sind, haben eine hohe Qualität. Vielleicht ist es in der Vorbereitung ein kleiner Vorteil, dass wir Veszprem schon kennen."

Uwe Gensheimer mit Teamkollege Nedim Remili

Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit den Rhein-Neckar Löwen hatte sich der gebürtige Mannheimer im vergangenen Sommer Richtung Paris verabschiedet und dort nahtlos an seine Erfolge in der Bundesliga angeknüpft. Mit 106 Treffern führt Gensheimer die Torschützenliste der Champions League derzeit an. Auch noch als bester Torjäger aus dem Turnier der Weltbesten hervorzugehen, wäre das i-Tüpfelchen auf einer großartigen Saison für den Ausnahme-Handballer.

Torjäger-Trophäe on top?

" Es ist schön, dass ich so erfolgreich gestartet bin in Paris und nahtlos an meine Leistungen an der Nationalmannschaft und den Rhein-Neckar Löwen anknüpfen konnte. Dass ich Erster der Torschützenliste bin, ist ein positiver Nebeneffekt ", sagt Gensheimer. Schon einmal holte er sich die Torjäger-Trophäe. Das war in der Saison 2010/11 mit den Rhein-Neckar Löwen. Damals schaffte Gensheimer 118 Tore.

Natürlich profitiert der Deutsche aktuell auch von seinen Top-Nebenleuten. Allen voran der Franzose Nikola Karabatic, der bereits seinen vierten Champions-League-Sieg anstrebt nach 2003, 2007 und 2015. Oder die beiden früheren Welthandballer Mikkel Hansen und Daniel Narcisse. Sie machen Paris zum ersten Anwärter auf den Gewinn der europäischen Handball-Krone. Schon im vergangenen Jahr wurden die Franzosen hoch gehandelt. Doch damals, bei ihrer ersten Final-Four-Teilnahme, scheiterten sie überraschend an KC Kielce aus Polen, dem späteren Turniersieger. Man sei abgelenkt und nicht fokussiert gewesen damals, lautete die Analayse von PSG -Manager Bruno Martini.

" Er ist ein absoluter Kracher "

Nun will es Paris besser machen, und die Hoffnungen ruhen nicht zuletzt auf Uwe Gensheimer. " Er ist der Grund, warum PSG in diesem Jahr viel stärker ist als in der Vorsaison. Er ist ein absoluter Kracher ", erklärt Daniel Constantini, die französische Trainerlegende, die Frankreich 1995 und 2001 zum WM-Titel führte, im Gespräch mit der Handball-Woche. Das will Gensheimer nun auch vor der großen Kulisse in Köln zeigen und endlich die schwere Sieger-Skulptur in die Höhe stemmen.

Stand: 02.06.2017, 11:57