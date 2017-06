"Der Traum ist geplatzt, ich kann an nichts anderes denken", sagte ein niedergeschlagener Gensheimer bei "Sky". "Wir haben gekämpft und alles gegeben, aber spielerisch haben wir keine gute Leistung gezeigt. Die Deckung des Gegners hat es uns schwer gemacht, Skopje war heute besser."

Gensheimer verwirft Siebenmeter

Paris hatte versucht, sich direkt zu Beginn durch aggressive Deckung Respekt zu verschaffen. Vardar ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und konnte sich auch durch zwei Siebenmeter-Treffer mit 5:2 absetzen (12.). In der Folge kam Paris jedoch besser ins Spiel, nach einer Viertelstunde trug sich auch Gensheimer erstmals in die Torschützenliste ein. Nur durch überragende Paraden des ehemaligen Weltmeister-Torwarts Arpad Sterbik, der auch einen Siebenmeter von Gensheimer parierte (19.), wurde Vardar in dieser Phase nicht von der Pariser Offensiv-Power überrollt.

Beflügelt durch starke Reflexe von Thierry Omeyer auf der Gegenseite fand PSG aber immer öfter Wege an Sterbik vorbei. Vor allem der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic präsentierte sich deutlich durchschlagskräftiger als noch im Halbfinale gegen Veszprem, in dem er nur einmal getroffen hatte. Kurz vor der Pause brachte Luka Stepancic die Franzosen gar in Führung.

Treffer ins leere Pariser Tor

Von diesem Schwung war nach dem Seitenwechsel zunächst nichts mehr zu sehen, Paris kam schläfrig aus der Kabine. Durch zwei leichtfertige Ballverluste Karabatics setzte sich Skopje auf zwei Tore ab (18:16, 41.). PSG-Coach Noka Serdarusic ging in der Folge volles Risiko, ersetzte bei Angriffen Torwart Omeyer durch einen siebten Feldspieler - und kassierte zwei Tore auf das leere Gehäuse. Das Spiel wurde daraufhin immer ruppiger, es hagelte Unterbrechungen und Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten. Gensheimer konnte für Paris acht Minuten vor Schluss noch zum 21:21 ausgleichen, die besseren Nerven hatte am Ende jedoch Skopje.

Triple verpasst

Nach zuvor errungener Meisterschaft und dem Pokalsieg in Frankreich verpasste PSG in Köln damit das erste Triple der Vereinsgeschichte. Das prominent besetzte Pariser Team war durch ein knappes 27:26 über den ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem erstmals ins Finale der Königsklasse eingezogen. Skopje hatte sich bei seiner ersten Final-Four-Teilnahme mit einem 26:25-Erfolg in letzter Sekunde gegen den FC Barcelona ins Endspiel gekämpft.

Veszprem gewinnt kleines Finale

Zuvor hatte sich der ungarische Meister Telekom Veszprem den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale setzte sich das künftige Team von Flensburg-Trainer Ljubomir Vranjes gegen den FC Barcelona mit 34:30 (18:17) durch.

Aaron Palmarsson war mit acht Toren bester Werfer beim Sieger, der im Halbfinale knapp an Paris gescheitert war. Für die Spanier traf Timothey N'guessan (6) am häufigsten. Veszprem dominierte die Partie über weite Strecken und lag nur einmal beim 4:5 (9.) in Rückstand.

Thema in: Deutschlandfunk Sport aktuell, 04.06.2017, 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 04.06.2017, 20:25