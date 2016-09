Handball-Champions League, 2. Spieltag

Champions League - Erster Saisonsieg für Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen in der Champions League der Handballer am zweiten Vorrundenspieltag gegen RK Celje aus Slowenien. Allerdings macht es der deutsche Meister in der zweiten Halbzeit durch eine Schwächeperiode richtig spannend.