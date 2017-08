Lemgos Trainer Florian Kehrmann brauchte nach dem Herzschlagfinale im Juni 2017 und dem erfolgreichen Klassenerhalt nicht sehr lange für die Analyse. "Wir haben sicher einige Fehler gemacht und die werden wir jetzt abarbeiten", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und machte sich mit den Geschäftsführern Tim Kaltenborn und Jörg Zereike an die Arbeit.

Schritt eins: Der Kader wurde verkleinert. Sechs Abgängen stehen nur vier Neuzugänge gegenüber. Dabei ging es Kehrmann um eine klarere Rollenverteilung: "Mit ist lieber, jeder kennt seine Position und kann sich voll einbringen."

Stabilität für die Abwehr

Schritt zwei: Die Defensive wurde gezielt verstärkt. Die Routiniers Fabian van Olphen (36, aus Magdeburg) und Isaias Guardiola (32, aus Erlangen) sollen mit dafür sorgen, dass der TBV nicht wie vergangene Saison die meisten Gegentore kassiert. Dazu kam mit dem Schweden Peter Johanesson von Balingen-Weilstetten ein Torwart mit Bundesliga-Erfahrung, der in der Vor-Saison bei den gehaltenen Bällen zu den Top Ten der Bundesliga gehörte.

"Mit Piotr Wyszomirski bildet er ein gutes und interessantes Gespann", ist sich Kehrmann sicher. Schon in der Vorbereitung zeigten Johannesson und Wyszomirski vor allem gegen Bundesliga-Konkurrenz stabile Leistungen.

Suton als wichtiger Baustein

Schritt drei: Ein wichtiger Leistungsträger wurde gehalten. Kurz vor dem Start in die Bundesliga-Saison verlängerte Nationalspieler Tim Suton seinen Vertrag bis 2020. Der 21-Jährige gehörte mit seinen 121 Treffern bereits in der Vor-Saison zu den Leistungsträgern und soll jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen. Zumal Rolf Hermann, die Leitfigur des TBV, nach einer Schulterverletzung seit März nicht mehr zum Zug gekommen ist.

Die Vorbereitung lief vielversprechend. Gegen höher eingeschätzte Bundesliga-Teams wie MT Melsungen (33:35) oder die Füchse Berlin (19:22) lieferte Lemgo enge Spiele. Beim Turnier in Minden holten die Lipperländer mit einem 30:27 im Finale gegen Liga-Konkurrent Hannover-Burgdorf den Titel. Und beim Pokal-Turnier als letzter Generalprobe für den Saisonstart gab sich der TBV keine Blöße. Nach einem 37:26 gegen Zweitligist Eintracht Hildesheim steht der Klub im Achtelfinale.

Zum Start gegen den Meister

Ein Gradmesser war das zwar nicht unbedingt, aber Trainer Kehrmann nahm trotzdem die positive Erkenntnis mit, "dass wir bei den Abläufen und Systemen auf einem guten Weg sind."

Zum Ligastart am Sonntag (27.08.2017) wartet mit Meister Rhein-Neckar Löwen die größtmögliche Bundesliga-Herausforderung auf den TBV. Dort muss das Kellerkind der vergangenen Spielzeit noch nicht unbedingt zeigen, was es aus den jüngsten Erfahrungen gelernt hat. Aber insgesamt stehen die Zeichen nicht schlecht, dass die Lipperländer in der Saison 2017/18 nicht so lange zittern müssen.

Video starten, abbrechen mit Escape Favoriten, Stars, Talente, Zeiten - die Handball-Bundesliga vor dem Start | Sportschau | 20.08.2017 | 02:05 Min. | Verfügbar bis 23.08.2018 | Das Erste

Stand: 24.08.2017, 08:33