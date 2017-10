HBL - Füchse Berlin kassieren erste Saisonpleite

Tagesschau | 16.10.2017 | 00:58 Min. | Verfügbar bis 16.10.2018 | Tagesschau24

Die Siegesserie der Füchse Berlin ist am 9. Spieltag gerissen. Neben dem Spiel gegen TSV Hannover-Burgdorf verlor das Team aus der Hauptstadt auch die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga an die Rhein-Neckar Löwen.