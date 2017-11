Die SG Flensburg-Handewitt ist der Gewinner des aktuellen Spieltags in der Handball-Bundesliga. Durch einen 29:24 (15:12)-Heimsieg über den SC Magdeburg übernahmen die Norddeutschen am Donnerstag (23.11.2017) von den mit 23:5 Zählern punktgleichen Füchsen Berlin die Tabellenführung. "Ich bin total stolz auf die Jungs und könnte jeden einzelnen Spieler küssen", sagte SG-Trainer Maik Machulla nach der Partie.

Beste Werfer der Partie waren Henrik Toft Hansen mit sechs Toren für Flensburg sowie Robert Weber mit zwölf Treffern für Magdeburg.

Kiel verliert in Gummersbach

SG-Trainer Maik Machulla hatte seine Mannschaft gut auf den Magdeburger Angriff um den dänischen Rückraumschützen Michael Damgaard eingestellt. Dem wurfgewaltigen Rechtshänder gelang bei sechs Versuchen nur ein Tor. Über die Flügelzange Weber und Matthias Musche blieb der SC lange Zeit im Spiel, doch beim 26:20 (55.) durch SG-Kreisläufer Toft Hansen war die Partie entschieden.

Der aktuelle Meister Rhein-Neckar Löwen musste bei Frisch Auf Göppingen beim 26:28 (14:14) die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. "Wir waren in der Summe nicht gut genug, um gegen Göppingen zu gewinnen", sagte Teammanager Oliver Roggisch. "Dazu sind wir an einem überragenden Torhüter gescheitert."

Eine Pleite setzte es auch für den THW Kiel, der nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen mit 27:31 (11:16) beim VfL Gummersbach verlor. Beim ersten Heimsieg der Oberbergischen über den deutschen Rekordmeister seit dem 21. November 2003 agierte VfL-Keeper Carsten Lichtlein überragend.