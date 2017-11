Die Hessen gewannen am 15. Spieltag mit 25:19 (10:8) gegen die Eulen Ludwigshafen und schoben sich in der Tabelle mit 22:8 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang drei vor. Die TSV Hannover-Burgdorf (21:7) und Meister Rhein-Neckar Löwen (20:6) können am Sonntag aber wieder vorbeiziehen.

TuS N-Lübbecke weiter im Aufwind

Der SC Magdeburg hielt derweil mit einem überzeugenden Sieg den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann beim TBV Lemgo mit 35:28 (19:13) und kletterte mit nun 20:12 Punkten am SC DHfK Leipzig vorbei auf Rang sechs.

Ein weiteres Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete TuS N-Lübbecke. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg beim TVB Stuttgart bestätigte der Aufsteiger seinen Aufwärtstrend mit einem 25:25 (10:11) gegen Frisch Auf Göppingen und verdrängte zumindest bis Samstag den TV Hüttenberg ans Tabellenende.