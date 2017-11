Handball-Bundesliga, 13. Spieltag

Melsungen stoppt die Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga nach neun Siegen in Folge die erste Niederlage hinnehmen müssen. Am 13. Spieltag unterlagen die zuvor wettbewerbsübergreifend 17 Spiele unbesiegten Mannheimer beim Tabellen-Fünften MT Melsungen 26:29 (13:15).