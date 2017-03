Aus den letzten zehn Bundesligaspielen holte Magdeburg 19 von 20 möglichen Punkten, "nur" gegen Ligaprimus SG Flensburg-Handewitt gab es ein Remis, Topteams wie der THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin wurden hingegen geschlagen. Bezieht man die Spiele im EHF -Cup mit ein, ist der SCM nunmehr seit fünfzehn Partien unbesiegt. Dort ist der Einzug ins Viertelfinale außerdem bereits gesichert, gegen Grundfos Tatabanya geht es im letzten Gruppenspiel nur noch um den Gruppensieg. In der Bundesliga wird es wohl mindestens Rang fünf, mit einem Auge schielt man aber noch auf den vierten Platz der Füchse Berlin.

Zwei Top-Torjäger

Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, weil es so um den 12. Spieltag herum nach einer Saison der Mittelmäßigkeit für den amtierenden Pokalsieger aussah. Die Mannschaft spielte extrem unkonstant, eine 22:37-Klatsche in eigener Halle gegen die TSV Hannover-Burgdorf ließ einige schon an der Eignung des Trainers zweifeln. Doch im Magdeburger Umfeld behielt man das Vertrauen in Mannschaft und Wiegert und bewahrte Ruhe - das sollte sich schon bald auszahlen. Seit dem 15. Spieltag und der 24:28-Niederlage gegen den THW Kiel am 11. Dezember kennt man das Gefühl des Verlierens am Rand der Magdeburger Börde nur noch aus der Erinnerung.

Die Gründe für den Erfolg sind vielfältig, doch ein Blick auf die Statistik verrät schon einiges: Der SCM stellt in Rechtsaußen Robert Weber mit 155 (66 durch Siebenmeter) Saisontoren nicht nur den besten Torschützen der Liga, sondern hat im Halblinken Michael Damgaard auch den drittbesten Feldtorschützen in den eigenen Reihen. Damgaard war es auch, der im Rückspiel gegen die Kieler Nerven aus Stahl bewies: Seelenruhig hielt er den Ball in den Schlusssekunden beim Stande von 26:26 und nagelte ihn dann mit der Sirene und mit brachialer Urgewalt ansatzlos über den Kieler Block ins Tor. Das 27:26 der Magdeburger gegen den Rekordmeister bedeutete für diesen wohl das Aus im Titelkampf für diese Spielzeit.

Teamspirit und starke Blocks

Ruhe bewahren: Trainer Bennet Wiegert

Überhaupt sind die Magdeburger durch ihren Team-Spirit - gerade die Außen Weber und Matthias Musche, aber auch andere Akteure "pushen" das Publikum regelmäßig - und durch die taktische Besonnenheit des Trainerstabs inzwischen vor allem in Schlussphasen in der Lage, Spiele für sich zu entscheiden. Sechs der 16 Saisonsiege gingen mit zwei oder einem Tor Abstand an den Meister von 2001.

Weitere statistische "Schmankerl", die neben der großen, aber kaum messbaren Kampfkraft und der Nervenstärke des Traditionsklubs das Erfolgsrezept erklären: In eigener Halle gab es erst eine Niederlage, in Musche steht mit 96/2 Toren ein weiterer Spieler unter den Top 25 der Liga-Torjäger und in Europameister Finn Lemke steht der mit Abstand beste Blocker der Liga im Abwehrzentrum des SCM. 49 mal konnte der "Bad Boy" mit seinen langen Armen einen Wurf aus dem gegnerischen Rückraum aus der Luft pflücken - das sind 13 Blocks mehr als der Zweitplatzierte in dieser Kategorie aufweist.

Kretzschmar: "Musa als 'MIP'"

Neben den als Team zweitmeisten Blocks weisen die Magdeburger auch die viertmeisten Ballgewinne (Steals) der Liga auf, kommen somit über ihre schnellen Außen Weber und Musche oft zu leichten Toren. Ein weiterer elementarer personeller Grund für den Magdeburger Aufschwung ist aber auch Zeljko Musa am Kreis. Der Kroate hatte in seiner Anfangszeit beim SCM oft offensive Mängel gezeigt, hat sich jedoch während dieser Saison zu einem der besten Kreisläufer der Liga gemausert.

Setzt man erzielte Tore und Wurfquote in Beziehung zueinander, erreicht kein Kreisspieler die Zuverlässigkeit im Abschluss, die der 31-Jährige in dieser Spielzeit aufweist. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar sprach sogar davon, den im US-Basketball üblichen Preis für den "Most Improved Player", also den Spieler, der sich im Vergleich zur Vorsaison am stärksten verbessert hat, an Musa zu verleihen. Eine große Ehre aus dem Mund eines ausgewiesenen Handball-Experten, der nicht dafür bekannt ist, mit seiner auch mal sehr kritischen Meinung hinter dem Berg zu halten.

Revanche gegen Hannover?

Lange Arme: Gegen Finn Lemkes Block hat auch Kiels Nykola Bilyk Probleme

Abgerundet wird die im Kollektiv starke Leistung der Mannschaft von zwei sehr unterschiedlich agierenden, aber statistisch nahezu gleich erfolgreichen Spielmachern und einem guten Torhütergespannt. Christian O'Sullivan und Marko Bezjak teilen sich die Spielanteile auf der Mittelposition und bringen es beide auf über 80 Scorerpunkte. O'Sullivan bringt dabei etwas mehr Spielstärke, Bezjak selbst etwas mehr Torgefahr auf die Platte - ideale Wahlmöglichkeiten also für den Trainer. Bei den Keepern ist der Däne Jannick Green die Nummer Eins und steht in Sachen Paraden auf dem sechsten Platz der Liga, doch auch sein Backup Dario Quenstedt hat in wichtigen Spielen schon seine Klasse bewiesen. Gegen Flensburg rettete er beispielsweise mit einer unglaublichen Parade in der Schlussminute das Remis.

Die nun anstehende kleine Bundesligapause kommt für den SCM, der zuletzt sehr souverän mit 32:26 gegen Gummersbach gewann, nun beinahe zur Unzeit. Zu gut ist die Form und zu perfekt ist das Wiegert-Team aktuell im Rhythmus. Am 16. April heißt der Gegner Hannover-Burgdorf. Nach einem 22:37 im Hinspiel wäre das für die Magdeburger die perfekte Gelegenheit, um den beeindruckenden Lauf fortzusetzen und zu beweisen, dass die aktuelle Mannschaft - obwohl personell unverändert - kaum noch etwas mit der aus dem ersten Saisondrittel gemeinsam hat.

Stand: 31.03.2017, 11:15