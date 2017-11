Flensburgs Rasmus Lauge Schmidt (m.) setzt sich gegen Lemgos Donat Bartok und Tim Suton (l.) durch

Flensburg siegte auf eigenem Parkett nach einer überraschend engen Partie mit 25:22 (12:12) gegen den TBV Lemgo.

Bei Flensburg waren Svan (sechs Treffer) und Tof Hansen (fünf) am erfolgreichsten. Für Lemgo trafen Kogut (sechs) und Suton (fünf) genauso häufig.

Füchse zu Beginn mit Problemen

Beim Sieg der Füchse war Torjäger Petar Nenadic vor 1.653 Zuschauer in Lübbecke mit neun Toren erfolgreichster Werfer. Europameister Fabian Wiede steuerte sechs Treffer zum zehnten Saisonsieg bei.

Beide Teams fanden nur schleppend ins Spiel. Vor allem die Offensivreihen zeigten zu Beginn große Schwächen im Abschluss. Ab der 20. Minute bekamen die Füchse das Spiel aber besser in den Griff und gingen mit 11:7 in Führung. In der zweiten Halbzeit bauten die Berliner den Vorsprung aus. Angeführt vom dynamischen und treffsicheren Spielmacher Nenadic hatte Lübbecke der Berliner Angriffswucht kaum noch etwas entgegenzusetzen.

Stuttgart schlägt Hüttenberg

In weiteren Spielen verlor der TV Hüttenberg zu Hause gegen den TVB Stuttgart mit 23:28. Die Hessen verpassten es als Tabellen-15. mit nunmehr 5:17 Punkten, sich etwas aus der Gefahrenzone abzusetzen.

Rückschlag für Melsungen

Geheimfavorit MT Melsungen musste einen Rückschlag hinnehmen. Die Hessen verloren bei DHfK Leipzig mit 27:30. Melsungen rutschte durch die Niederlage auf Platz fünf, Leipzig ist Sechster.

TSV Hannover-Burgdorf und FrischAuf Göppingen trennten sich 28:28. Die Recken machten in der Tabelle trotzdem einen Rang gut und sind jetzt Vierter, weil Melsungen patzte. Göppingen ist Zwölfter.