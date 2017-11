Rhein-Neckar Löwen in Lauerstellung

Die Löwen haben ihre Ambitionen auf die Meisterschale erneut demonstriert. Der zweimalige Meister setzte sich beim SC Magdeburg mit 32:29 (15:11) durch. Das Team um Regisseur Andy Schmid dominierte die Partie und hätte bei größerer Konsequenz höher gewinnen können. Schmid und Gudjon Valur Sigurdsson waren mit je sieben Toren erfolgreichste Schützen ihres Teams. Auf Magdeburger Seite ragte Michael Damgaard mit acht Toren heraus. Löwen-Torhüter Mikael Appelgren zeigte mit 15 Paraden eine herausragende Leistung.

Die Mannheimer haben nunmehr 18 Punkte auf dem Konto und stellen die stabilste Mannschaft im ausgeglichenen Feld der 18 Bundesligisten. "Es sieht besser und besser aus. Das sind die Big Points, die man machen muss, wenn man oben stehen will", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen bei Sky. In der vergangenen Saison mussten die Löwen in Magdeburg noch eine von drei Saison-Niederlagen hinnehmen. Diesmal ließen sie sich auch von der bis dato heimstärksten Mannschaft dieser Saison nicht aus dem Rhythmus bringen.