Gummersbach gewinnt Handball-Kellerduell

Nach dem Befreiungsschlag gegen den TV Hüttenberg am vergangenen Spieltag hat der VfL Gummersbach in der Handball-Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht TuS N-Lübbecke den zweiten Sieg in Folge erzielt. Damit konnten die Oberberger den Abstand auf die Abstiegsplätze auf drei Punkte ausbauen.

Lübbecke stemmt sich gegen die Niederlage

Mit 26:27 (15:15) hatten die Gummersbacher am Ende die Nase vorn. Die Lübbecker stemmten sich vor allem mit Kampf gegen die nächste Saisonniederlage, spielerisch zeigten sich aber Defizite. Allerdings verpassten es die Gummersbacher In der ersten Halbzeit, ihre spielerische Überlegenheit auch in Tore umzusetzen. Gleichzeitig fanden sie kein Mittel gegen den TuS-Rückraumschützen Marko Bagaric, der sechs Mal erfolgreich war.

Starker Auftritt von Joel Birlehm

Ganz ähnlich das Bild in der zweiten Hälfte. Gummersbach erspielte sich einen 2-Tore-Vorsprung, doch die TuS N-Lübbecke kämpfte sich zurück ins Spiel. Einen starken Rückhalt hatten die Ostwestfalen dabei in Torhüter Joel Birlehm, der für Peter Tatai im zweiten Durchgang im Tor stand. Mit starken Paraden und einem gehaltenen 7-Meter machte er die Gummersbacher Angriffsbemühungen immer wieder zunichte. Für einen Punkt oder sogar den ersten Saisonsieg reichte es indes nicht. Vor knapp 2.000 Zuschauern war Moritz Preuss mit sechs Toren bester Werfer beim Sieger. Bei N-Lübbecke ragte Jens Bechtloff mit acht Treffern hervor.

Stand: 19.11.2017, 17:01