Denn der Sportclub Deutsche Hochschule für Körperkultur Leipzig - so der vollständige Name - scheint sich auch in seinem dritten Bundesligajahr kontinuierlich zu steigern. Die Mannschaft von Trainer André Haber, der jahrelang Co-Trainer war und nach seinem halben Jahr als Chefcoach am 1. Januar wie geplant von Michael Biegler beerbt wird, spielt nämlich erneut munter in der oberen Tabellenhälfte mit.

Biegler, Haber, Prokop, Haber, Biegler

Seit Bieglers jüngster Amtszeit in Leipzig geht es mit den Leipzigern stetig bergauf. Damals sprang er in der Spielzeit 2012/13 ein, um schnell den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu sichern und wurde am Saisonende bei feststehendem Ligaverbleib für die letzten beiden Spiele von Haber abgelöst.

Der heutige Bundestrainer Christian Prokop übernahm dann zu Beginn der folgenden Saison und führte den Sportclub zunächst auf Rang fünf, ehe man 2014/15 souveräner Meister im Unterhaus wurde und aufstieg. Es folgten Rang elf, acht und aktuell eben sieben in der stärksten Liga der Welt. Im DHB -Pokal zog man 2016/17 sogar ins Final Four ein und unterlag im Halbfinale denkbar knapp dem späteren Titelträger THW Kiel.

Eine erstaunliche Entwicklung, die der Verein, bei dem im ehemaligen Weltklasse-Linksaußen Stefan Kretzschmar eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Handball im Aufsichtsrat sitzt, genommen hat. Unter Biegler bekleidete "Kretzsche" 2013 übrigens auch kurzzeitig die Co-Trainer-Position. Ein wenig mutet es noch wie "Familie" an beim sechsmaligen DDR-Meister - so gut das im Profisport eben möglich ist. Man könnte die Leipziger Handballer ein wenig als Gegenentwurf zum ortsansässigen Fußballverein sehen. Doch natürlich wird auch beim Sportclub mit Sponsoren gearbeitet, die Finanzlage ist extrem solide.

Weber trifft, geht, trifft, kommt wieder - und trifft

Erfolgreich: Leipzigs Trainer André Haber

Eine Konkurrenzsituation herrscht übrigens zu "RB" nicht wirklich, auch Kretzschmar ist nach eigenem Bekunden hin und wieder gern Gast im Fußballstadion, auch wenn Union Berlin "sein" Fußballverein ist. Die Sportbegeisterung in Leipzig reicht für mehrere Topklubs, der Zuschauerschnitt lag in den vergangenen beiden Jahren bei über 4.000 Besuchern pro Partie. Neben Haber, der seinen Job als "Interims-Chef" bisher sehr erfolgreich ausführt und die taktische Variabilität, die man unter Prokop entwickelt hatte, sogar noch erweitert hat, ist auch Rechtsaußen Lucas Krzikalla seit dem "Beinahe-Abstieg" dabei.

Im Jahr danach kam Philipp Weber, inzwischen Nationalspieler auf Halblinks, vom SC Magdeburg zu den Leipzigern. Der heute 25-Jährige war im Aufstiegsjahr bester Werfer seines Teams und wiederholte das in der ersten Bundesligasaison. Danach zog es ihn zur HSG Wetzlar, wo Weber sogar Torschützenkönig der Bundesliga wurde. Nach nur einem Jahr wollte er aus privaten Gründen jedoch wieder zurück, Wetzlar ließ ihn ziehen und inzwischen ist er längst wieder bester Leipziger Werfer. So ein bisschen klingt das doch wieder nach "Familie".

Duell mit dem Meister

Der "Shooter" ist allerdings aktuell verletzt, seine Teilnahme an der Europameisterschaft steht in den Sternen. Und das ausgerechnet, wo am Samstag (11.11.2017, 18.10 Uhr, live in Das Erste und bei sportschau.de) die größtmögliche Herausforderung ansteht: Leipzig empfängt den Meister Rhein-Neckar Löwen, der sich in bestechender Verfassung befindet. Gegen die Löwen verlor Leipzig in der Vorsaison beide Partien mit einem Tor Differenz - da brennt man natürlich auf die nächste Chance. Ohne Weber wird das schwer, aber auch im vergangenen Jahr trug der ja noch ein anderes Trikot. Teamkollege Niclas Pieczkowski dazu: "Ich mache mir da keinen Kopf. Das wird schon laufen." Selbstbewusst sind sie beim Sportclub.

Zu den "Großen" gehört Leipzig aber nicht. Noch nicht. Auch wenn man momentan punktgleich mit dem THW Kiel ist und den SC Magdeburg, Wetzlar oder Lemgo hinter sich lässt, fehlt für einen dauerhaften Angriff auf die Champions-League-Plätze definitiv noch die Tiefe im Kader, sowie ein gewisses Maß an Erfahrung auf höchstem Niveau.

Viel Potenzial

Aber: Etliche Leistungsträger wie Weber, Linksaußen Yves Kunkel (23), der Halbrechte Franz Semper (20) oder die Spielmacher Max Janke (24) und Niclas Pieczkowski (27) sind allesamt noch deutlich unter 30, auch Krzikalla ist erst 23. Abwehrchef Bastian Roscheck ist mit seinen 26 Jahren wohl einer der jüngsten Defensiv-Strippenzieher der Liga.

Jung und torgefährlich: Franz Semper

Potenzial ist also noch vorhanden - dazu ist Leipzig inzwischen auch ein durchaus attraktiver Arbeitgeber für neue Spieler. Sportliche Perspektive, begeisterte Fans, familiärer Charakter und die finanziellen Möglichkeiten sehen bei stetig besserem Abschneiden tendenziell ja auch immer besser aus. Wenn das alles nicht reicht, ist da ja noch die Trainer-Ikone Biegler, die bald an der Seitenlinie das Sagen haben wird.

Dass man bei den Löwen um die Stärke des nächsten Gegners weiß, zeigt auch die Reaktion von Meistertrainer Nikolaj Jacobsen auf die Auslosung im DHB-Pokal, die den Mannheimern eben Leipzig bescherte: "Leipzig ist nicht unbedingt unser Lieblingsgegner, das waren immer schwere und enge Spiele." Ein solches könnte es auch am Samstag geben. Auch wenn man noch nicht dauerhaft ganz oben mitreden kann, hat man beim SC DHfK schon mehrfach bewiesen, dass die "Familie" in einem Spiel so ziemlich jeden Gegner schlagen kann. Gerade in eigener Halle.

Stand: 10.11.2017, 11:36