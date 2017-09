Petkovic rüttelte seine Mannschaft wach und auch Nenadic erklärte nachher, einige Worte gesagt zu haben. Der Regisseur setzte sie dann auch gleich selbst um - Gummersbach fand gegen ihn kein Mittel mehr, am Ende brachte der 31-Jährige es auf neun Treffer, Fäth auf sechs. Weil auch die Abwehr gegen tapfer kämpfende Gummersbacher besser stand, Petr Stochl im Tor ein paar Paraden zeigte und Hans Lindberg auch in den wichtigen Momenten vom Siebenmeterpunkt traf, drehten die Füchse also das 12:15 noch in ein 31:29.

Der Spielverlauf lässt sich ziemlich exakt auf die drei vorherigen Partien ummünzen - abgesehen davon, dass es dort eben zur Pause remis stand. Gerade gegen Magdeburg waren die zweiten 30 Minuten beeindruckend. Die Berliner haben Spieler, die in den wichtigen Momenten eiskalt agieren und nie die Nerven verlieren. Nenadic, Fäth oder Lindberg aber auch beispielsweise die Keeper Stochl und Silvio Heinevetter sind international erfahrene Haudegen, die die jungen Spieler der Berliner anleiten. Dazu kommt eben die große Erfahrung auf der Trainerbank.

Steht ein Umbruch bevor?

Sieggarant: Petar Nenadic

Ob es dafür reicht, im Titelkampf am Ende einer langen Saison tatsächlich entscheidend mitzureden, wird sich wohl bis Ende Oktober zeigen. Leipzig, Hannover, Flensburg (im Pokal) und Kiel sind die namhafte Konkurrenz, gegen die es für die Füchse in den nächsten Wochen geht. Zeigen die Berliner da ihre Qualitäten in der "Crunch-Time", der entscheidenden Phase gegen Ende eines Spiels, erneut, ist möglicherweise mehr drin als der vierte Rang in der vergangenen Saison.

Sollte das nichts werden, ist das wohl aber auch kein Beinbruch. Mit Kevin Struck, Paul Drux und Fabian Wiede, allesamt Eigengewächse der Füchse, steht hochtalentierter "Nachwuchs" bereit, auch wenn Drux und Wiede bereits gestandene Nationalspieler sind. Alles angerichtet also für eine glorreiche Zukunft? Nicht ganz.

Denn Fäth wechselt in der kommenden Saison zu den Rhein-Neckar Löwen, auch Nenadic wird mit einem Wechsel, beispielsweise nach Veszprem, in Verbindung gebracht. Stochl, der seit 2006 in Berlin spielt, ist außerdem bereits 41 Jahre alt. Gut möglich also, dass die Berliner dann einen kleinen Umbruch verkraften müssen. Der Abgang ihrer beiden besten Werfer und der Torwart-Ikone würde definitiv schmerzen. Die Verantwortung von Drux, Wiede, Struck und Co. würde noch weiter wachsen. Dass sie die aber schultern können, daran zweifelt im "Fuchsbau" eigentlich keiner. Schließlich bekommen sie gerade selbst hautnah mit, wie man enge Partien in Siege verwandelt.