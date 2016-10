Handball-Bundesliga, 8. Spieltag

Das 33:22 (17:12) über den VfL Gummersbach am Mittwoch (12.10.16) in der heimischen Arena war der siebte Erfolg im siebten Spiel für den Tabellenführer. Saisonübergreifend hat die Mannschaft von SG-Coach Ljubomir Vranjes nun sogar 13 Mal in Serie gewonnen.

Absage an Barcelona

Dazu verlängerte Linkshänder Holger Glandorf seinen auslaufenden Vertrag bis 2019. Beste Werfer vor 6.047 Zuschauern waren der Flensburger Anders Eggert mit acht Treffern, sowie Kevin Schmidt, der fünf Tore für die Gäste erzielte. Die Gummersbacher spielten lange Angriffe, um so das Tempo aus dem Flensburger Spiel zu nehmen.

Bis zum 7:7 (13.) ging diese Taktik von VfL-Trainer Emir Kurtagic auf. Dann aber setzte sich die SG mit einem vehementen Zwischenspurt auf 11:7 (17.) ab. Zwei Tore in dieser Phase erzielte Glandorf, der vom FC Barcelona umworben war, sich aber zu den Norddeutschen bekannte.

Klarer Vorsprung am Ende

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Gastgeber, die am kommenden Sonntag das schwere Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris St. Germain vor der Brust haben, den Druck hoch. Fünf Minuten vor Schluss baute Jim Gottfridsson den Vorsprung erstmals auf zehn Treffer (31:21) aus.