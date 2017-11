Die Magdeburger waren bis dato in ihren sieben Heimspielen erst einmal besiegt worden - doch gegen die Löwen war die Mannschaft von Bennet Wiegert am Donnerstag (02.11.2017) beim 29:32 (11:15) im Prinzip über die kompletten 60 Minuten chancenlos. Dabei spielte der SCM sehr ordentlich, doch Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen zog den Gastgebern mit dem konsequenten Einsatz eines siebten Feldspielers den Zahn.

Vor allem in Unterzahl gang und gäbe

Seit Beginn der vergangenen Saison ist es erlaubt, den Torhüter gegen einen siebten Feldspieler auszutauschen, der nicht mit einem Leibchen über dem Feldspielertrikot gekennzeichnet werden muss. Das ermöglicht schnelles und flexibles Austauschen - meist läuft der zusätzliche Feldspieler schon bei einem Wurfansatz eines Teamkollegen auf die Bank, um einen rechtzeitigen Wechsel zu ermöglichen und das Tor wieder besetzen zu können. Das klappt nicht immer, immer mal wieder gelingt den gegnerischen Mannschaften ein Wurf über das Feld in das verwaiste Gehäuse.

Dieses Mittel wird zumindest in eigener Unterzahl beinahe von allen Mannschaften angewendet - schließlich ist die Chance, in Unterzahl ein Gegentor zu kassieren, ohnehin ungleich höher, das Risiko also geringer. Dass der siebte Feldspieler auch ohne zuvor kassierte Zeitstrafe eingesetzt wird, sieht man weiterhin jedoch nur sporadisch, oder eben bei knappem Rückstand in den Schlussminuten.

Zwei Kreisläufer

Nur ganz wenige Teams greifen über längere Phasen und auch regelmäßig auf diese Möglichkeit zurück. Melsungens Coach Michael Roth dazu: "Wenn man es gut verteidigt bekommt, fliegen die Bälle ins leere Tor. Das will niemand sehen." 50 Treffer waren es, die allein durch Torhüter in der abgelaufenen Saison erzielt wurden, die über das komplette Parkett verwandelten. Auch wenn Roths Meinung bei vielen Handballfans auf gefälliges Kopfnicken stößt, gibt es eben den ein oder anderen Befürworter der Regel, zumindest insofern, dass sie auf dem Feld konsequent ausgenutzt wird.

Einer davon ist eben Meistertrainer Jacobsen. Die Löwen hab bereits in der vergangenen Spielzeit immer wieder Tore aus der entstandenen Überzahl-Situation erzielt und setzen das in dieser Saison weiter fort. Gegen den SC Magdeburg lieferte der zweifache Meister diesbezüglich nun sein vorläufiges Meisterstück. Über den Großteil des Spiels musste Torhüter Mikael Appelgren nach einem gehaltenen Ball oder einem Gegentor das Spielfeld verlassen und wurde durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt. Fast immer war das ein Kreisläufer - das ist in dieser Variante bei eigentlicher Gleichzahl zumeist der Standard.

Baena, Pekeler, Schmid - was soll man da machen?

Der SCM stand nun zumeist vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Gegen den ohnehin überragenden Löwen-Angriff rund um den wohl besten Offensivspieler der vergangenen Bundesligajahre - Spielmacher Andy Schmid - Tore zu verhindern, ist schon bei Gleichzahl schwer. Doch der Meister stellte in Rafael Baena und Hendrik Pekeler zwei Kreisläufer in die Magdeburger Deckung, die komplett unterschiedlich agieren und eigentlich außer der Position nur eines gemeinsam haben: Sie sind von einem Gegenspieler quasi nicht zu verteidigen. Auch der THW Kiel musste das am siebten Spieltag schmerzvoll erfahren.

Beide Kreisspieler sind extrem spielintelligent und bringen ihre eigenen physischen Vorteile mit. Pekeler ist über zwei Meter lang, hat lange Arme und ein hervorragendes Timing - bei ihm ist es kaum möglich, ein Anspiel zu verhindern. Gerade Schmid ist aber Spezialist für das Zusammenspiel mit seinem Kreisläufer. Baena ist etwa zehn Zentimeter kleiner, wiegt aber knapp 130 Kilogramm - hat der Spanier einmal den Ball, gibt es entweder einen Siebenmeter oder eben ein Gegentor. Acht Tore gelangen den beiden gegen Magdeburg gemeinsam und fast immer, wenn der SCM die Abwehr so defensiv aufstellte, dass beide gedoppelt werden konnten, spielten die Löwen ihre Außen frei oder warfen schlichtweg aus dem Rückraum. Trat die Deckung offensiver heraus, stand einer der Kreisläufer blank, oder hatte zumindest nur einen Gegenspieler.

Die spielstarke Rückraum-Achse Schmid, Alexander Petersson und Mads Larsen entschied sich in fast jedem Fall richtig - natürlich sind das alle extrem clevere Handballer, doch vor allem sah man auch, dass viele Varianten schlichtweg einstudiert waren.

Von vorne bis hinten einstudiert

Stellvertretend war die 27. Minute, als Pekeler den Magdeburger Rechtsaußen beschäftigte und Baena im Mittelblock der Gastgeber stand. Schmid tauchte auf halblinks auf und spielte einen Kempa-Pass auf Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson. Dessen Gegenspieler war durch Pekeler gebunden, der Spielzug somit nicht zu verteidigen. Am Ende entschied sich Wiegert, notfalls Sigurdsson schlichtweg etwas freier werfen zu lassen, um zumindest die anderen Löwen-Akteure ausschalten zu können. Auch das fruchtete nicht, die Löwen führten kurz vor dem Ende vorentscheidend mit 30:24.

Die Taktikfüchse: Nikolaj Jacobsen (l.) und Andy Schmid

Natürlich kassierten auch die Löwen Gegentore, weil eben auch nicht jeder Torabschluss erfolgreich war. Zeljko Musa traf beispielsweise vom eigenen Wurfkreis zum 22:26, doch oft stimmte das Timing beim Wechsel einfach perfekt, Christian O'Sullivan probierte es einmal direkt vom Anwurf, wurde aber geblockt. Weitere Versuche von ganz hinten verfehlten das Tor, sodass Matthias Musche bei einem der seltenen Ballgewinne den Wurf aus großer Entfernung nicht riskieren wollte und das Spielgerät stattdessen lieber im Sprint über das Spielfeld beförderte, um dann aus der Nahwurfzone zu vollenden.

"Es kann doch für einen Handballprofi nicht so schwierig sein, über das Feld in das leere Tor zu werfen" - könnte man stammtischmäßig denken. Doch tatsächlich ziehen die Löwen-Spieler (und natürlich auch die von anderen Teams), die zurück in die Deckung laufen, mindestens zu zweit direkt nach innen, sodass ein gerader, harter Wurf auf das Tor unmöglich gemacht wird. Die "Bogenlampen", zu denen die Torhüter oder Spieler des Gegners dadurch gezwungen werden, sind technisch anspruchsvoll und meist so lang unterwegs, dass die Keeper noch rechtzeitig von der Bank kommen.

In Zukunft häufiger?

Roth meinte vor der Saison: "Ich bin froh, dass die Regel nicht so großen Einfluss genommen hat wie gedacht." Vielleicht muss er diese Aussage bald revidieren, denn zumindest in der Art und Weise und mit dem Spielermaterial der Löwen verändert es das Spielgeschehen schon sehr. Ganz so revolutionär wie die Regeländerung der "Schnellen Mitte", dank der der TBV Lemgo im Jahr 2003 den Meistertitel feiern konnte, ist die Regelung zwar noch nicht. Doch auch damals dauerte es ein paar Jahre, ehe die Änderung, die in dieser Form seit 2001 bestand, ihre volle Tragweite erreichte.

Stand: 03.11.2017, 11:20