Die Mannheimer gewannen am Sonntag ihr Spiel gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 36:27 (19:17). Der Titelverteidiger verfügt nunmehr über 8:2 Punkte und schob sich auf Platz drei vor.

Spannung in Leipzig

Allerdings hatten die Löwen zunächst Mühe. Nach zwei schweren Champions-League-Spielen fehlte den Kurpfälzern die Frische für die vermeintlich leichte Aufgabe gegen den Tabellenletzten. Die punktlosen Lübbecker gingen mehrfach in Führung und deckten Schwächen des Favoriten in der Abwehr auf. Erst in der zweiten Halbzeit drehten die Mannheimer auf und fertigten die Ostwestfalen ab.

Spannend ging es in Leipzig zu. Dort fügte der SC DHfK Leipzig Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf die erste Niederlage der Saison zu. Die Sachsen gewannen in einer stark umkämpften Partie mit 25:23 (11:11).