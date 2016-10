12:0 Punkte, elf Pflichtspiele ungeschlagen, das beste Torverhältnis aller Teams und Tabellenplatz eins: Die Füchse Berlin sind die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga. Am 7. Spieltag steht für den Tabellenführer aus der Hauptstadt jetzt das erste Spitzenspiel an. Rekordmeister THW Kiel kommt nach Berlin, und die Bilanz ist desaströs. In 20 Partien gab es einen Sieg und 19 Niederlagen.

"Eine neue Dimension" für die Füchse Berlin

Deshalb sehen sich die Berliner auch nicht gerade in der Favoritenrolle. Zu oft schon fühlten sie sich auf Augenhöhe mit dem Vorzeigeklub von der Förde, zu oft schon setzte es dann doch klare Pleiten. "Das würde ich nicht sagen, dass wir Favorit sind" , erklärt Berlins Rechtsaußen Hans Lindberg. Er ist sich jedoch auch sicher, dass es etwas spannender und enger zugeht als zuletzt. "Das Spiel wird ein Knaller" , sagt Lindberg.

Auch Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning sieht sein Team erstmals nicht als krassen Außenseiter. "Aus meiner Sicht gehen wir zum ersten Mal nicht chancenlos in diese Partie" , sagt Hanning. Und allein diese Tatsache sei "eine neue Dimension."

Hoffnung ja, Kampfansagen nein

An Motivation fehlt es jedenfalls nicht. Der Klub-Weltmeister aus Berlin könnte nicht nur die Spitze festigen, sondern mit dem siebten Sieg zudem auch noch seinen Startrekord aus der Saison 2010/2011 einstellen.

Leise und wohl auch berechtigte Hoffnungen gibt es also, Kampfansagen nicht. "Wir müssen uns noch viel erarbeiten" , sagt Sportkoordinator Volker Zerbe. Doch auch er will den nächsten Schritt tun. "Das wäre, die großen Teams zu Hause zu ärgern" , sagt Zerbe. Er sieht die Füchse noch nicht als Teil der Beletage, bestenfalls an der Schwelle dorthin. Die Topteams heißen immer noch Kiel, SG Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar-Löwen. Dahinter kommen die Füchse. Bis auf das knappe 30:29 in Hannover kamen alle Siege gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zustande.

"Spannende Zeit"

Die Berliner wissen das entsprechend einzuschätzen. "Die richtig schweren Aufgaben kommen erst noch", sagt Nationalspieler Paul Drux. Nur drei Tage nach dem Topmatch gegen Kiel stehen die Füchse bei Chambery Savoie in der Qualifikationsrunde des EHF -Pokals erneut auf dem Prüfstand. "Es kommt eine spannende Zeit auf uns zu" , erklärt Manager Bob Hanning.

Besser aufgestellt

Die Füchse scheinen alldem gewachsen zu sein. In Jesper Nielsen verließ nur ein Leistungsträger den Klub, dafür wechselten Europameister Steffen Fäth und der kroatische Nationalspieler Kresimir Kozina nach Berlin. Auch Nationalspieler Paul Drux, in der Vorsaison lange verletzt, ist wieder voll einsatzbereit. Die Mannschaft ist auf jeder Position doppelt besetzt und kann Ausfälle anders als in der Vergangenheit besser kompensieren. "Zuletzt hing die Last in unserem Angriffsspiel an zu wenigen Spielern, jetzt können wir diese auf mehr Schultern verteilen. Dadurch sind wir schwerer auszurechnen" , sagt Trainer Richardsson. "Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader“ , meint auch Hanning.

Kiel ist gewarnt

Die Konkurrenz traut den Berliner in dieser Saison allemal eine tragende Rolle im Kampf um die Spitze zu. So erneuerte Balingens Trainer Runar Sigtryggsson nach der 20:31-Abreibung seines Teams seinen Meistertipp: "Warum sollen es die Füchse nicht schon in dieser Saison schaffen?" Kiels Torwart Andreas Wolff sieht jedenfalls Schwerstarbeit auf sich zukommen. "Die Füchse spielen bisher eine starke Saison. Wir müssen in Berlin alle an unsere Grenzen gehen, um das Spiel zu gewinnen" , erklärt der Europameister.

