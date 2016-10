Handball-Bundesliga, 7. Spieltag

Mit seinem ersten Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga arbeitete sich der SC auf Tabellenplatz sieben vor. Beim TVB 1898 Stuttgart gewannen die Elbestädter am Freitagabend (07.10.16) mit 32:31 (13:15). Torhüter Jannick Green sicherte mit einer Parade in letzter Sekunde dem SCM den dritten Saisonerfolg. Beste Magdeburger Werfer vor 2251 Zuschauern waren Olympiasieger Michael Damagaard mit zehn Treffern und Robert Weber (10/5). Bei den Gastgebern war Dominik Klein sieben Mal erfolgreich. Magdeburg kam zunächst gar nicht ins Spiel und lag schnell mit 0:4 zurück (7.). Kurz vor der Pause glich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert beim 11:11 aus (25.), ging dann aber doch mit Rückstand in die Pause.

In der zweiten Hälfte konnte Magdeburg zunächst den Anschluss nicht halten. Die Stuttgarter zogen zwischenzeitlich wieder auf vier Tore davon (38.). Die letzte Viertelstunde gehörte dann aber den Gästen. Damgaard und Weber sorgten für den Ausgleich (51.), Matthias Musche für die erste Magdeburger Führung (53.). Den knappen Vorsprung verteidigte die Wiegert-Sieben bis zum Schluss und konnte sich dabei auch auf Torhüter Green verlassen, der trotz Rückenproblemen zu insgesamt 14 Paraden kam.

Im Duell der Aufsteiger bezwang der TSV GWD Minden den HC Erlangen mit 24:23 (11:9).

sid/dpa | Stand: 07.10.2016, 21:47