Die mit drei Europameistern verstärkten Nordhessen unterlagen am Donnerstag (24.08.17) beim TVB Stuttgart überraschend mit 27:29 (14:14). Bester Werfer bei den Schwaben, die in Ex-Nationaltorwart Johannes Bitter ihren überragenden Rückhalt hatten, war Bobby Schagen mit acht Toren. Für Melsungen trafen Nationalspieler Julius Kühn und Michael Müller (beide 7) am häufigsten.

Göppinger Sieg in Ludwigshafen

Besser machte es EHF -Pokal-Gewinner Frisch Auf Göppingen, der sich beim Aufsteiger Die Eulen Ludwigshafen mit 32:25 durchsetzte.

