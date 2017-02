Es geht direkt los mit einem Kracher - die SG Flensburg-Handewitt, aktueller Tabellenführer der Bundesliga mit 33:3 Punkten und einer Tordifferenz von +128 empfängt den Tabellenzweiten THW Kiel, der einen Punkt und rund vierzig Tore dahinter liegt. Wiederum gleichauf mit den Kielern steht der aktuelle Meister Rhein-Neckar Löwen, nur die um sieben Tore schlechtere Tordifferenz trennt den Champion von den Kielern. Dass nicht die Löwen oben stehen liegt übrigens daran, dass sie zum Rückrundenauftakt in ihrem letzten Spiel im Jahr 2016 dem SC Magdeburg unterlagen.

Keine Ausrutscher erlauben

Der Titelkampf ist - egal wie die Flensburger gegen den THW spielen - absolut offen und wird es auch bleiben, wohl bis zum Ende und aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit genau diesen drei Protagonisten. Die Füchse Berlin spielen zwar eine bärenstarke Saison, liegen aber schon fünf Zähler hinter der Tabellenspitze - dass die Mannschaft um die Nationalspieler Paul Drux und Silvio Heinevetter alle Spiele gewinnt und die Topteams allesamt noch mehr als vier Punkte abgeben ist unwahrscheinlich.

Will man eine Prognose für die Meisterschaft abgeben, ist das größtenteils Kaffeesatz-Leserei - alle drei Titelanwärter haben zumindest rein theoretisch das Potenzial, alle ausstehenden 16 Saisonspiele zu gewinnen. Dass aber auch Teams aus dem breiten Mittelfeld in dieser ausgeglichenen Liga gegen einen der Großen, die ja auch noch in der Champions-League einer hohen Belastung ausgesetzt sind, gewinnen kann, hat Magdeburg jüngst bewiesen und auch die anderen Mannschaften hatten einige nur hauchdünne Erfolge gegen unangenehme Gegner wie die HSG Wetzlar, die TSV Hannover-Burgdorf oder den SC DHfK Leipzig zu verzeichnen.

Flensburgs Trainer Ljubomir Vranjes zeigt es an: Drei Teams kämpfen um den Titel

Jeder Punkt zählt also und betrachtet man die Tatsache, dass die drei bisherigen Aufeinandertreffen der Spitzenteams untereinander für alle Kontrahenten mit jeweils einem knappen Sieg und einer knappen Niederlage endeten, könnte man behaupten, dass diese Spiele zwar natürlich extrem wichtig sind, die Meisterschaft aber in den anderen Partien entschieden wird. Wer sich keinen Aussetzer erlaubt, wird wohl Meister. Das sieht auch Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke so: "Die Meisterschaft wird am Ende entschieden, nicht mit dem ersten Spiel nach der Winterpause."

Viel spricht für Flensburg

Hier wirkt die SG Flensburg-Handewitt bisher am stabilsten. Das Team um Holger Glandorf feierte mit großem Abstand die meisten Kantersiege - das liegt auch daran, dass die Belastung bei den Flensburgern sehr konstant verteilt wird und alle Akteure des Kaders somit mehr oder weniger Leistungsträger sind. Bei Kiel und den Löwen sind hingegen die Ausfälle von Schlüsselspielern schwerer zu verkraften, daher müssen Spieler wie Andy Schmid (Löwen) oder Domagoj Duvnjak (Kiel) meist eine sehr hohe Belastung fahren und sind gegebenenfalls auch mal müde. "Zur Zeit ist Flensburg die bessere Mannschaft. Sie haben einen breiteren Kader und können Ausfälle besser kompensieren" , sagt auch THW-Trainer Alfred Gislason und schiebt die Favoritenbürde an den Rivalen.

Außerdem haben die Flensburger in den ausstehenden beiden Spitzenspielen am Mittwoch gegen Kiel und am 28. Mai gegen die Löwen jeweils Heimrecht. Es stellt sich allerdings die Frage, wie das bisher so intakte Teamgefüge den nun feststehenden Abgang von Erfolgstrainer Ljubomir Vranjes nach der Saison verkraftet. Vranjes wechselt nach Veszprem und übernimmt außerdem die ungarische Nationalmannschaft - entsteht hier kein böses Blut, sind die Flensburger, die auch bisher die variabelste Spielanlage zeigten, wohl der knappe Favorit auf den Titel. Eine wichtige Rolle dürfte jedoch auch das Abschneiden in der Königsklasse spielen - scheidet einer der Kontrahenten relativ früh aus, könnte er die Kräfte für die Meisterschaft bündeln.

Das "Mittelfeld" der Tabelle auszumachen ist gar nicht so einfach. Rein rechnerisch wären es die Plätze 7-13 doch de facto reicht es sich eher von Rang fünf bis neun. Hannover, Magdeburg, Wetzlar, Leipzig und Erlangen spielen allesamt bisher eine an den eigenen Ansprüchen gemessene entweder sehr ordentliche (Wetzlar, Magdeburg) oder hervorragende (Hannover, Leipzig, Erlangen) Saison. Dahinter beginnt tatsächlich zumindest punktetechnisch so langsam der Abstiegskampf.

Breites Mittelfeld - und dann schon Abstiegskampf

Zwar ist unwahrscheinlich, dass beispielsweise der Zehnte Melsungen oder der Elfte Göppingen mit 15 Zählern noch ganz unten reinrutschen, ausgeschlossen ist es aber auch nicht. Auf den direkten Abstiegsrängen stehen der Bergische HC mit fünf Zählern, davor HSC Coburg mit sechs, doch auf dem drittletzten Platz aktuell der TVB Stuttgart mit zehn Punkten - davor sind Lemgo, Balingen, Minden und Gummersbach, alle nur drei Zähler auseinander.

Tabellenschlusslicht BHC hat seinen Kader für die kommende Saison relativ hochkarätig aufgerüstet - offenbar hat man auch hier den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. Mehr als fünf Zähler sind den Bergischen für die Rückrunde schon zuzutrauen, doch dass es tatsächlich für den Nichtabstieg reicht ist eher unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Coburg, doch davor ist es dann wieder "harzige" Angelegenheit - um im Thema zu bleiben.

Lemgos Lebenszeichen

Lebenszeichen: Der TBV Lemgo mit Christoph Theuerkauf siegte zuletzt zwei Mal in Serie

Dem TVB Stuttgart ist mit seinem eigentlich relativ hochkarätigen Kader jederzeit eine Serie zuzutrauen und auch die Teams davor sind allesamt eigentlich zu gut für den Abstieg. Die schlechtesten Chancen hatte eigentlich der TBV Lemgo, doch mit zwei wichtigen Erfolgen vor der Winterpause hat das Team von Trainer Florian Kehrmann ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet.

Hier ist alles offen und wird es wohl bis zum letzten Spieltag bleiben. Lemgo und Balingen haben den Vorteil, dass beide relativ heimstark sind und noch insgesamt zehn Partien in eigener Halle bestreiten können. Tendenz: Der BHC und Coburg gehen runter, davor entscheidet es sich am 34. Spieltag mit dem bitteren Ende für Balingen, das am letzten Spieltag auf den THW Kiel und am vorletzten auf die SG Flensburg-Handewitt trifft und da wohl nichts Zählbares mehr einfahren wird.

Die Handball Bundesliga ist also auch in dieser Saison voraussichtlich hochspannend bis zum Schluss. Vorhersehbar bleibt eigentlich nur, dass jederzeit etwas Unvorhersehbares passieren kann. Für die Fans, die Journalisten und die Sportler, die am Ende in den Entscheidungen die Nase vorn haben, kann so eine Situation ja kaum schöner sein.

Stand: 07.02.2017, 11:58