Siege für Flensburg und Rhein-Neckar Löwen

Der Spitzenreiter aus Mannheim gewann beim starken Aufsteiger HC Erlangen 37:26 (19:13) und bleibt einen Punkt vor den Flensburgern, die beim DHfK Leipzig mit dem künftigen Bundestrainer Christian Prokop mit 30:24 (17:12) die Oberhand behielten. Bester Werfer der Löwen war Gudjon Valur Sigurdsson, der isländische Linksaußen verwandelte alle seine zehn Versuche. Bei Flensburg zeigte Johan Jakobsson (acht Tore) eine starke Leistung. Am viertletzten Spieltag treffen beide Konkurrenten in Flensburg aufeinander (28. Mai), dann könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

Glandorf verletzt

Leipzig konnte dem Tabellenzweiten nur in der ersten Viertelstunde Paroli bieten. "Wir haben in der ersten Halbzeit zu schwach aus dem Rückraum agiert, da geben wir das Spiel etwas aus der Hand. Heute wäre eine Topleistung nötig gewesen, das haben wir heute nicht so geschafft ", sagte Prokop.

Bis zum 4:4 konnten die Leipziger mit den favorisierten Gästen zwar mithalten. Doch der mit Nationalspielern gespickte Gegner ließ danach auf allen Positionen seine Klasse aufblitzen und erhöhte den Vorsprung bis zur Pause auf fünf Treffer. Trotz der Verletzung von Holger Glandorf in der ersten Halbzeit (Verdacht auf Daumenbruch) ließ Flensburg auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Vor allem Torhüter Matthias Andersson brachte die Leipziger Werfer immer wieder zur Verzweiflung.

Lage im Abstiegskampf verschärft

Bereits am Samstag hatte sich die Situation im Abstiegskampf für die HBW Balingen-Weilstetten und Schlusslicht HSC 2000 Coburg weiter verschärft. Die Coburger verloren beim Tabellensechsten HSG Wetzlar 27:28 (12:16) und haben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, während Balingen seinem direkten Konkurrenten Bergischer HC beim 22:23 (10:10) zwei wichtige Punkte überlassen musste.

Balingen bleibt hinter dem TBV Lemgo mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer Vorletzter. Der zuvor punktgleiche Bergische HC hingegen hat nun einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Coburgs Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte.

Stand: 30.04.2017, 17:12