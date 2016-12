Die SG Flensburg-Handewitt gewann zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gewannen die Norddeutschen am Mittwoch (21.12.2016) mit 35:24 bei Aufsteiger HSC 2000 Coburg und beendete zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Hinrunde der Handball-Bundesliga als Tabellenführer. Beim ersten Liga-Duell zwischen den beiden Teams waren der Flensburger Anders Eggert mit sieben Toren sowie der Coburger Florian Billek mit elf Treffern die besten Werfer.

Die Mannschaft von SG-Coach Ljubomir Vranjes ließ von Beginn an keine Zweifel über die Kräfteverhältnisse aufkommen. Vom 2:2 (4.) zogen die Flensburger über 7:2 (10.) auf 14:5 (20.) davon. Coburg war dem Tempo und den spielerischen Fähigkeiten der Gäste nie gewachsen.

Auch nach der Pause ließ Flensburg nicht locker. Mit seinem Treffer zum 27:17 (45.) sorgte Rechtsaußen Lasse Svan erstmals für eine Zehn-Tore-Führung. Nach der Partie am 27. Dezember bei der MT Melsungen steht für die SG im Anschluss an die WM-Pause am 8. Februar das Duell mit dem THW Kiel an. Dann soll ein weiterer Schritt hin zum zweiten Titel gemacht werden.

Löwen gewinnen Spitzenspiel in Kiel

Erster Verfolger der Flensburger sind die Rhein-Neckar Löwen. Der Titelverteidiger setzte sich zum Auftakt des 17. Spieltags mit 29:26 (16:14) bei Rekordmeister Kiel durch und zog damit in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. Für die Kieler war es die erste Pleite nach zuvor 14 Siegen in Serie und zugleich die erste Heimniederlage der Saison.

Jubel bei Patrick Groetzki und den Löwen

Beim Meister ragten Harald Reinkind und Alexander Petersson mit jeweils sechsTreffern heraus. Domagoj Duvnjak und Patrick Wiencek (jeweils 7 Tore) waren die erfolgreichsten Schützen auf Kieler Seite. Der starke Duvnjak versuchte nach der Pause, eine Kieler Aufholjagd zu starten. Doch die Löwen präsentierten sich als das insgesamt geschlossenere Team.

Bei ihrem erst zweiten Sieg im elften Auftritt in Kiel gerieten die Mannheimer nicht ein einziges Mal ins Hintertreffen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff versuchte THW-Trainer Alfred Gislason mit dem Einsatz des siebten Feldspielers das Blatt zu wenden. Doch die Löwen brachten ihren Vorsprung in der Schlussphase ins Ziel.

Füchse schlagen Göppingen

Die Füchse Berlin bleiben der Spitzengruppe der Bundesliga auf den Fersen. Bei der Premiere des neuen Trainers Velimir Petkovic gewannen die Füchse gegen FrischAuf Göppingen Füchse mit 31:26 (15:13). In der Tabelle bleiben sie damit auf Rang vier, Göppingen ist im Mittelfeld.

Petkovic war neun Jahre lang Trainer bei den Schwaben gewesen und hatte mit ihnen zweimal den EHF-Pokal gewonnen. Bei den Füchsen überzeugte Petar Nenadic mit acht und Kresimir Kozina mit sechs Treffern.

Hannover bleibt stark

Hannover-Burgdorf setzt derweil seine starke Saison fort. Gegen den VfL Gummersbach gewannen die Niedersachsen 29:26 (15:13) und bleiben auf Rang fünf der Tabelle. Gummersbach ist nur noch 13.

Einen Rückschlag musste dagegen DHfK Leipzig hinnehmen. Beim HC Erlangen kassierten die Sachsen eine überraschend klare 22:31 (11:14)-Niederlage.