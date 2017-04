Golf Masters - Johnson will sein Meisterstück machen

Bei den Masters, dem ersten Golf-Höhepunkt der Saison, wird Tiger Woods schon vor dem Start groß abgefeiert. Genau 20 Jahre ist es her, dass der seinerzeit 21 Jahre alte US-Amerikaner in Augusta von Golflegende Nick Faldo das grüne Sakko umgehängt bekam, als jüngster Masters-Sieger der Geschichte. Es war der Moment, der den Golfsport in zwei Perioden teilte: Die Ära vor und nach Tiger Woods.

Beim traditionellen Champions Dinner am Dienstag (04.04.2017), vor dem Auftakt des Prestige-Turniers, wird der vierfache Masters-Champion mit am Tisch sitzen. Doch statt Vorfreude überwiegt Wehmut bei Woods, der den Start bei seinem Sieg-Jubiläum wegen einer erneuten Verletzung absagen musste. "Augusta National war für mich und meine Familie seit über 20 Jahren ein sehr wichtiger Ort. Und gerade weil ich so enttäuscht bin, wird es gut sein, wieder dort zu sein."

Dustin Johnson - geläutert und nervenstark

Die Hauptdarsteller an der Magnolia Lane sind diesmal aber andere, allen voran die aktuelle Nummer eins der Welt: Dustin Johnson. Der 32-Jährige aus South Carolina hat die letzten drei Turniere vor den Masters gewonnen und präsentiert sich seit Jahresbeginn in konstant bestechender Form. Vor den Masters, dem ersten Saisonhöhepunkt, triumphierte Johnson in beeindruckender Manier beim WGC-Matchplay in Austin. Einem Turnier, das im K.o.-System nach gewonnenen Löchern entschieden wird und als besondere mentale Herausforderung gilt. Aktuell hält Johnson drei von vier Titeln der WGC-Serie - und hat zudem als erster Spieler überhaupt jedes WGC-Turnier zumindest einmal gewonnen.

Gerade seine Nervenstärke macht Johnson zum aktuell überragenden Spieler. Dabei war er auf der Profi-Tour lange Zeit eher dafür bekannt, große Vorsprünge zu verspielen und in den entscheidenden Phasen regelmäßig einzubrechen. Doch seit einer sechsmonatigen Sperre wegen Kokainmissbrauchs gilt Johnson als geläutert. Geerdet habe ihn auch die neue Rolle als Familienvater, wie es in US-Medien immer wieder zu lesen war. Mit seinem Sieg bei den US Open im Vorjahr vertrieb Johnson auch seinen persönlichen Fluch bei den Majors - und die Angst vor dem Triumph bei einem großen Turnier.

Rahm über Johnson: "Einfach der perfekte Spieler"

Johnsons Dominanz, die scheinbare Leichtigkeit, mit der er die Führung ins Klubhaus bringt, beeindruckt auch die Konkurrenz, die zunehmend demütig klingt: "Es ist erstaunlich, wie er es schafft, über die komplette Runde die Ruhe zu bewahren. Er ist einfach der perfekte Spieler", sagte sein Finalgegner in Austin, Jon Rahm, nach der Niederlage am letzten Loch.

Nach dem Triumph in Austin wurde Johnson mit der Frage konfrontiert, ob er sich im Moment unbesiegbar fühle - und wies diesen Gedanken nicht zurück: "Wenn ich mein bestes Spiel zeige, ja. Dann kann ich es mit jedem aufnehmen, jederzeit."

Favorit auch beim Masters in Augusta

Bei den Masters ist "DJ", so sein Spitzname, nun für fast alle Experten der Favorit, vor allem mit einem Blick auf die Konkurrenz: Rory McIlroy, die frühere Nummer eins, ist nach vielen Verletzungen noch auf der Suche nach alter Sicherheit. Jordan Spieth, Masterssieger von 2015, erlebte im Vorjahr bei der Rückkehr nach Augusta einem schweren Einbruch. Und Jason Day ist wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter mit den Gedanken gerade woanders.

Die Rolle des Topfavoriten kümmere ihn nicht, sagte Johnson bei ESPN. Doch zugleich lastet der Erwartungsdruck nirgends schwerer als beim Masters. Das letzte Mal, dass ein Spieler als Favorit nach Augusta kam und sich am Ende tatsächlich das grüne Sakko überstreifte, war im Jahr 2005 - es war Tiger Woods. Johnsons Sieg könnte auch dort das Ende einer Ära markieren.