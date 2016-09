Erstmals augetragen wurde der Ryder-Cup 1927. Im Zwei-Jahres-Rhythmus treten Europa und die USA seither wechselnd als Gastgeber auf. Austragungsort ist in diesem Jahr der Hazeltine National Golf Club in Chaska, Minnesota. Der Platzstandard beträgt 72 Schläge. Die Anlage säumen viele Sandbunker und Seen.