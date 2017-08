Kevin Kisner und Hideki Matsuyama schappten sich am Freitag (11.08.2017, Ortszeit) in Charlotte nach der zweiten Runde gemeinsam die Führung. Der US-Amerikaner Kisner spielte zum zweiten Mal in Folge eine 67er-Runde auf dem Par-71-Kurs des Quail Hollow Club im US-Bundesstaat North Carolina. Der Japaner Matsuyama übertrumpfte dies mit einer 64er-Runde und katapultierte sich neben Kisner auf den geteilten ersten Platz.

Insgesamt haben beide Spieler nach zwei Runden 134 Schläge auf dem Konto, und liegen somit acht Schläge unter dem Platzstandard. Zwei Schläge hinter dem Duo liegt der Australier Jason Day. Der PGA-Championship-Sieger aus dem Jahr 2015 spielte eine 66er-Runde am zweiten Tag des Turniers.

Spieth fällt weiter zurück

Jordan Spieth dagegen verlor sein großes Ziel, den erstmaligen Gewinn des Karriere-Grand-Slams, weiter aus den Augen. Der US-Amerikaner benötigte a73 Schläge und fiel im Klassement weiter zurück. Mit nun insgesamt 145 Schlägen liegt Spieth vorerst auf dem 46. Rang, bereits elf Schläge trennen ihm vom Führungsduo.

Der 24 Jahre alte US-Amerikaner hätte mit einem Sieg beim vierten Major des Jahres als jüngster Spieler der Geschichte und sechster überhaupt den Karriere-Grand-Slam komplettieren können. Der Triumph gerät nun jedoch außer Reichweite.

Spieth mit Galgenhumor: "Eine 54 wäre schön."

Nach seiner mäßigen 72 zum Auftakt lief es für Spieth am zweiten Tag noch schlechter. "Mir ist schon klar, dass ich in diesem Wettbewerb quasi raus bin, es sei denn, es geschehen in den kommenden Tagen verrückte Dinge", sagte der British-Open-Champion: "Ich werde es zumindest versuchen."

Auf die Frage nach seinem Wunschergebnis für die dritte Runde antwortete Spieth mit Galgenhumor: "Eine 54 wäre schön."

Am von einem Unwetter beeinträchtigten zweiten Tag, der für eine fast zweistündige Unterbechung sorgte, konnten 25 Golfer ihre Runde nicht beenden und müssen sie nun am Samstag fortsetzen.

sid/dpa | Stand: 12.08.2017, 10:30