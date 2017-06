US Open - Top-Golfer in der Endmoränenlandschaft

Die Deutschen

Martin Kaymer: 2014 gewann er bei der US Open seinen zweiten Major-Titel. In diesem Jahr wird der 32-Jährige aus Mettmann bei den Wettanbietern aber nur als Außenseiter geführt. An den ersten beiden Tagen wird ihm dennoch viel Aufmerksamkeit zuteil werden: Im "Champions-Flight" spielt er an der Seite von Dustin Johnson und Jordan Spieth, den Siegern von 2016 und 2015. Für Kaymer, der das erste Major-Turnier des Jahres, die US Masters, als 15. beendet hatte, beginnt seine zehnte US Open am Donnerstag (15.06.17) um 8.35 Uhr Ortszeit (15.35 Uhr MESZ ).

Stephan Jäger: Der 28-jährige Münchner darf zum zweiten Mal nach 2015 bei den US Open abschlagen. "Ich kann es kaum erwarten", sagte Jäger nach seinem zweiten Saison-Sieg auf der unterklassigen Web.com-Tour. Mit dem Erfolg vom vergangenen Sonntag (11.06.17) steigt er in der nächsten Saison als vollwertiges Mitglied in die lukrative US - PGA -Tour auf. Jäger lebt bereits seit fast zwölf Jahren in Chattanooga im US -Bundesstaat Tennessee. Im vergangenen Jahr sorgte Jäger für Schlagzeilen, als er bei einem Turnier eine äußerst seltene 58er-Runde spielte. Jäger beginnt die US Open am Donnerstag um 8.46 Uhr Ortszeit (15.46 Uhr MESZ ).

Der Titelverteidiger

Dustin Johnson: Der Titelverteidiger aus den USA ist wieder der Top-Favorit auf den Sieg. 2016 gewann der Weltranglistenerste im Oakmont Country Club sein erstes Major. In dieser Saison holte der 32 Jahre alte Modell-Athlet bereits drei Siege auf der PGA -Tour.

Die weiteren Favoriten

Neben Johnson und Spieth werden auch der Weltranglistenzweite Rory McIlroy aus Nordirland und die Nummer drei der Golfwelt, Jason Day aus Australien, als Favoriten auf die rund zwei Millionen Dollar Siegprämie gehandelt. Neben den etablierten Major-Siegern werden aber zwei andere Profis als große Anwärter auf den Titel gehandelt.

Rickie Fowler: Der 28-jährige Kalifornier spielt derzeit das beste Golf seiner Karriere. Es wird Zeit für seinen ersten Major-Sieg.

Jon Rahm: Experten trauen dem 22 Jahre alten Newcomer aus Spanien den ersten Sieg bei einem Major zu. In dieser Saison gewann Rahm bereits ein PGA -Turnier und spielte sechs weitere Top-Ten-Platzierungen ein.

dpa | Stand: 14.06.2017, 11:22