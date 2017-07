Statistisch gesehen müsste nämlich eigentlich ein Golfer triumphieren, der noch keins der vier großen Major-Turniere (US-Masters, US Open, British Open und PGA Championship) gewonnen hat. Bevor am Donnerstag (20.07.2017) das Turnier, das in diesem Jahr im Royal Birkdale Golf Club in Southport ausgetragen wird, losgeht, sieht die jüngere Vergangenheit der letzten Major-Turniere nämlich so aus: Bei den letzten sieben Wettbewerben gewann jeweils ein "Sieg-Neuling".

Rahm, Matsuyama, Fowler

Jason Day (Australien), Danny Willett (England), der Weltranglistenerste Dustin Johnson und seine Landsmänner Jimmy Walker und Brooks Koepka (alle USA), der Spanier Sergio Garcia und der Titelverteidiger bei den British Open, Henrik Stenson aus Schweden, - sie alle haben bisher genau einen Major-Triumph in ihrer Vita und sind eben auch die letzten sieben Champions. Diese Serie ist die zweitlängste seit Beginn der "Masters-Ära" 1934 - und sie könnte durchaus noch andauern.

In Hideki Matsuyama (Japan), Jon Rahm (Spanien), Alex Noren (Schweden) und Rickie Fowler aus den USA sind beispielsweise vier Spieler am Start, die ebenfalls noch nie ein Major-Turnier gewinnen konnten, aber allesamt aktuell unter den besten zehn der PGA-Weltrangliste platziert sind.

Vor allem dem erst 22 Jahre alten Rahm werden passable Chancen eingeräumt, aber auch die anderen Genannten sind definitiv nicht chancenlos - genau wie viele andere Außenseiter. Die Weltspitze ist aktuell eben relativ breit gefächert, den "einen" Dominator a la Tiger Woods, Arnold Palmer, Nick Faldo oder Jack Nicklaus gibt es gerade nicht.

Jonson und Spieth Topfavoriten - Kaymer einziger Deutscher

Topfavoriten, auch bei den Wettanbietern, sind aber Johnson und Jordan Spieth (USA), der es selbst immerhin auf zwei Major-Titel bringt, sowie Rory McIlroy (vier, Nordirland). McIlroy war allerdings bei den Scottish Open in Troon, der "Generalprobe", noch weit von der Form entfernt, mit der er "The Open" 2014 noch gewinnen konnte.

Der einzige deutsche Starter Martin Kaymer ist wohl kein Kandidat für eine Platzierung ganz vorn. In der Verfassung, die er für den Sieg in Southport wohl brauchen würde, war der Mettmanner zuletzt länger nicht. 2014 gewann der 32-Jährige noch die US Open, 2010 die PGA Championship. Kaymer beginnt seine ersten beiden Runden am Donnerstag gemeinsam mit dem Engländer Tyrrell Hatton und Aaron Baddeley aus Australien um 12.53 Uhr Ortszeit (13.53 Uhr MESZ).

Noch deutlich länger als Kaymer auf einen neuerlichen Major-Sieg warten aber die Engländer auf einen Lokalmatadoren, der die British Open in England (sie werden auch auf einigen Kursen in Schottland ausgetragen) gewinnt. Seit Tony Jacklyn 1969 ist das niemandem mehr gelungen.

Lokalmatador Fleetwood ist Englands Hoffnung

Tommy Fleetwood auf einer Übungsrunde in Southport

Das heißeste Eisen, das das Land im Feuer hat, ist wohl Tommy Fleetwood. Der 26 Jahre alte, langhaarige Spross einer Arbeiterfamilie ist tatsächlich in Southport selbst geboren und und machte nach zuletzt sehr wechselhaften Jahren nun plötzlich bei den US Open auf sich aufmerksam, als er als Vierter nur knapp die große Sensation verpasste.

Fleetwood erklärte im Vorfeld der British Open nun, als Kind selbst immer mal wieder heimlich nachts mit seinem Vater im Royal Birkdale Golf Club ein paar Löcher gespielt zu haben. Einen "echten" Zugang zum Klub selbst zu bekommen, war für die Arbeiterfamilie damals undenkbar.

Nun könnte ausgerechnet dieser eher "untypische" Golfprofi plötzlich eine fast fünfzig Jahre währende Durststrecke beenden und die Serie der "Neulings-Sieger" bei den Major-Turnieren fortführen. Das klingt fast ein bisschen zu kitschig, um wahr zu werden. Aber nur fast.

Stand: 18.07.2017, 08:30