Typisch englisches Schmuddelwetter und strauchelnde Rivalen haben Martin Kaymer bei der 146. British Open vor dem frühen Aus bewahrt. Obwohl Deutschlands bester Golfer auch am zweiten Tag nur eine mäßige 72er-Runde spielte, überstand er den Cut - weil seine Konkurrenten am Freitag (21.07.2017) den Wetterbedingungen in Southport nördlich von Liverpool Tribut zollen mussten und bei Wind und Regen nicht kontern konnten.

"Zwei über Par habe ich nicht verdient. Ich habe mein Bestes gegeben und eigentlich echt gut gespielt", sagte Kaymer, der trotzdem schwankende Zahlen notieren musste. Kaymer hatte zwar mit den Abschlägen etwas mehr Fairways als noch am Donnerstag getroffen, dafür benötigte er beim Putten insgesamt aber auch einen Versuch mehr. "Es war sehr, sehr schwierig", sagte der 32-Jährige.

Schwache zweite neun Löcher

Hatte Kaymer am Donnerstag dank einer starken Aufholjagd auf den letzten Löchern noch ein drohendes Debakel verhindert, so spielten einen Tag später genau diese Löcher im negativen Sinne Schicksal. Die beiden Bogeys auf den Bahnen 16 und 18 warfen den früheren Weltranglistenersten weit zurück. Er kam früh ins Klubhaus, musste stundenlang zittern, blieb aber letztlich im Cut.

Am späten Nachmittag, gut vier Stunden nach seinem Rundenende, rangierte er auf Platz 52. Die zur Halbzeit besten 70 sowie die zusätzlich schlaggleichen schwächsten Teilnehmer beim ältesten noch ausgespielten Turnier der Welt dürfen auch am Wochenende an den Abschlag gehen.

Kaymer gehandicapt im Turnier

Die Qualifikation für die finalen Runden ist für Kaymer vor dem Hintergrund der schmerzhaften Schulterblessur bereits ein Erfolg. Der Deutsche, der im Royal Birkdale Golfclub von Southport 2008 sein Debüt bei "The Open" gefeiert hatte, musste wegen einer entzündedeten Bizepssehne im Vorfeld kürzer treten und konnte das Turnier nur dank der Einnahme von Schmerzmitteln bestreiten.