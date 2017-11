Wenn bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften die Medaillen vergeben werden, dann sind die deutschen Gewichtheber meist Außen vor. Bei der WM 2010 in Antalya holte Matthias Steiner in der Klasse über 105 Kilogramm Gold im Stoßen. Das war der letzte große Erfolg. Seitdem ist die Konkurrenz einfach besser. Dachte man zumindest. Inzwischen steht aber fest, dass zahlreiche Medaillengewinner der vergangenen Jahre gedopt waren.

Neun Top-Nationen gesperrt

Der internationale Gewichtheberverband hat jetzt endlich reagiert. Bei den Weltmeisterschaften in Anaheim/USA (27. November bis 5. Dezember) sind neun Top-Nationen gesperrt: Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, China, Moldawien, Kasachstan, Russland, die Türkei und die Ukraine. Ihren Athleten sind bei Nachkontrollen der Urinproben von den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London drei oder mehr Dopingverstöße nachgewiesen worden. Die Suspendierung gilt für ein Jahr.

"Endlich ein klares Zeichen"

"Endlich hat der Weltverband ein klares Zeichen gesetzt" , sagt Jürgen Spieß. Der 33-Jährige ist einer von acht Gewichthebern, die in den USA für Deutschland mit dabei sind. Er startet in der Klasse bis 94 Kilogramm. Eine Abwertung des Wettkampfes befürchtet er wegen der Sperre für die Topnationen nicht. "Wir haben wegen der Dopingproblematik ja ohnehin schon einen großen Imageschaden erlitten" , sagt Spieß, "schlimmer kann es also nicht mehr werden."

Plötzlich Medaillenchancen

Er reist verhalten optimistisch nach Anaheim: "Wir haben ein gutes Team. Der ein oder andere kann jetzt auf die Medaillenränge schielen." Außer Spieß sind Robert Joachim, Simon Brandhuber (beide Klasse bis 69 kg), Max Lang, Nico Müller (beide bis 77 kg), Tom Schwarzbach, Michael Müller (beide bis 85 kg) und Dimitri Prochorow (über 105 kg) mit dabei.

Spieß selbst sieht sich nicht als Medaillen-Kandidaten. "Jetzt hätte ich mal die Gelegenheit, oben mit dabei zu sein, und dann bin ich körperlich nicht voll auf der Höhe. Das ist natürlich schade" , erklärt er. Hintergrund ist, dass Spieß im März eine Ausbildung bei der Polizeit Baden-Württemberg begonnen hat und deshalb nicht so trainieren konnte wie er gerne wollte.

"Andere Ziele"

Früher wusste Spieß, dass er bei großen Wettkämpfen als sauberer Sportler eh keine Chance hat. "Man setzt sich dann halt andere Ziele" , erklärt er. Sein größter internationaler Erfolg sind die beiden Europameister-Titel im Zweikampf und im Stoßen 2009. Das meint auch der erfolgreichste deutsche Superschwergewichtler Almir Velagic. "Wenn ich bei den Olympischen Spielen den zehnten Platz mache, ist das meine Medaille" , hat er mal gesagt. In Anaheim fehlt Velagic, weil er nach zwei Operationen noch nicht fit ist.

Vom Bandscheibenvorfall zum Olympia-Gold

Da wurde die Konkurrenz in der Vergangenheit deutlich schneller fit. "Da hatte einer mal im Frühjahr einen Bandscheibenvorfall, und der hat dann bei Olympia im Sommer trotzdem Gold geholt", erinnert sich Spieß. Dabei sei es für verletzte Gewichtheber enorm schwer, wieder auf Wettkampfniveau zu kommen - jedenfalls ohne Doping.

Groll auf Funktionäre

Gegen die Sportler hegt Spieß keinen Groll, aber gegen die Funktionäre. "Ich bekomme ja mit, dass andere Athleten gedopt sind, aber die können auch nichts dafür" , sagt er: "Das System ist schuld, die bekommen das von oben aufgezwungen. Es gibt Sportler, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe, obwohl sie schon positiv getestet wurden."

"Pistole auf der Brust"

Früher tat sich der internationale Gewichtheberverband sehr schwer damit, Sperren auszusprechen. Problem ist, dass dort Funktionäre aus jenen Ländern sitzen, die ihre Sportler nachweislich gedopt haben. Nach den jüngsten Enthüllungen hatte Thomas Bach, der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, der Sportart aber "ein massives Doping-Problem" bescheinigt und mit dem Olympia-Auschluss gedroht. "Der Verband hat vom IOC ja praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen" , sagt Spieß.

Mehr Trainingskontrollen gefordert

Er fordert eine Ausweitung der Kontrollen. "Die USA haben für die WM Rekordkontrollen angekündigt. Dabei ist ja die Hälfte der Sportler gar nicht da. Was wir brauchen, sind vermehrte Tainingskontrollen. Es muss in jedem Land möglich sein, jederzeit unangekündigt von jedem Gewichtheber Proben zu nehmen. Dann wird sich das Problem regeln" , sagt Spieß.

Hoffen auf Nachhaltigkeit

Spieß geht davon, dass es bei der WM in Sachen Doping sauber zugeht. "Ich kann nicht für jeden die Hand ins Feuer halten" , sagt er, "aber ich denke mal, dass alle die Füße still halten." Er hofft, dass das auch so bleibt. "Hoffentlich wissen die hohen Herrschaften im Verband jetzt endlich, dass es in Sachen Olympia dann auch mal ganz schnell vorbei sein kann" , erklärt er.

Stand: 28.11.2017, 08:00