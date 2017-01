In den vergangenen drei Jahren war der Mercedes-Rennstall vom Erfolg verwöhnt. Die beiden Formel-1-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg machten den Weltmeister-Titel unter sich aus, distanzierten die Konkurrenz und fuhren Sieg um Sieg ein.

Valtteri Bottas hat noch nicht allzu viel vorzuweisen. Zwar ist der Finne schon seit 2013 mit dabei und absolvierte 77 Grands Prix - ganz oben auf das Podium schaffte er es aber noch nie. Dennoch tritt er zur neuen Saison Rosbergs Nachfolge an - und damit in große Fußstapfen, denn er soll niemand geringeren als den amtierenden Weltmeister ersetzen.

Top-Fahrer waren nicht zu haben

Streng genommen ist Bottas eine Notlösung. Durch den unerwarteten Rücktritt von Rosberg im Dezember stand Mercedes gewaltig unter Druck. Alle Top-Piloten standen bei anderen Rennställen unter Vertrag und waren dort auch nicht loszueisen. So waren Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel oder Red-Bull-Mann Max Verstappen schlichtweg nicht zu haben.

Im Gegensatz zu Bottas, der von Williams zu den Schwaben wechselt. Ein Preisnachlass im zweistelligen Millionenbereich soll dem Mercedes-Motorenkunden den Wechsel versüßt haben. Immerhin erhielt Bottas den Vorzug vor Mercedes-Talent Pascal Wehrlein. Pikant ist, dass Mercedes-Motorsportchef Wolff schon länger zum Management-Team des Finnen gehört.

"Mit der Herausforderung wachsen"

"Wir haben vollstes Vertrauen in Valtteris Fähigkeiten" , sagt Wolff: "Jetzt werden wir sehen, ob er mit der Herausforderung wachsen und um Rennsiege sowie Weltmeisterschaften mitkämpfen kann."

Für Bottas spricht seine Erfahrung. Auch wenn es nie zum großen Coup reichte, fuhr er immerhin neunmal auf das Podium, holte 411 WM-Punkte und wurde 2014 Vierter der Gesamtwertung. Der 27-Jährige hat also bewiesen, dass er es zumindest mit der Spitze aufnehmen kann. Mercedes ist überzeugt, dass er in einem Top-Auto dann auch Topleistungen bringt. Er soll, so der Plan, möglichst sofort den britischen Silberpfeil-Star Hamilton auf Augenhöhe zu Höchstleistungen treiben. So wie es zuvor Rosberg getan hatte.

Siege und zweite Plätze sind Pflicht

Bottas ist überglücklich. "Ich glaube, dass es eine Weile dauern wird, bis ich realisiert habe, dass dies wirklich passiert" , sagt er: "Für mich geht definitiv wieder ein Traum in Erfüllung, für ein weiteres Team mit solch einer großartigen Geschichte fahren zu dürfen." Nach vier Jahren bei Williams will er den nächsten Karrieresprung bewältigen: "Ich stecke voller Energie und fühle mich bereit, um die Arbeit in diesem und hoffentlich noch vielen weiteren Jahren mit Mercedes aufzunehmen."

Klar ist: Bottas steht bei den Silberpfeilen vor seiner Meisterprüfung. Siege und zweite Plätze sind Pflicht, die Konstrukteurs-WM das Minimum der Erwartungen. Dabei muss er gegen den dreimaligen Weltmeister Hamilton bestehen - und der gilt als das absolute Alpha-Tier. Immer wieder geriet er in der Vergangenheit mit seinem Konkurrenten Rosberg aneinander, so dass Mercedes seine liebe Not hatte, die beiden Streithähne im Zaum zu halten.

"Bodenständig und unkompliziert"

Wolff macht sich da keine Sorgen. "Valtteri ist ein bodenständiger Junge. Er ist überhaupt nicht abgehoben, unkompliziert und voll konzentriert. Er ist ziemlich finnisch halt, und er passt perfekt zu uns" , sagt er. In der Tat kommt Leisetreter Bottas im oft überhitzten Formel-1-Zirkus eher nordisch-kühl daher. Somit könnte er der perfekte Ausgleich zum oftmals aufbrausenden Hamilton sein. Er freut sich auf den Briten. "Ich respektiere Lewis als Fahrer und als Person. Ich bin mir sicher, dass wir uns gegenseitig antreiben werden und trotzdem als Team zusammenarbeiten" , sagt er.

Ob auch der sich freut, ist nicht bekannt. Im Vorfeld hatte er aber schon angekündigt keine Gnade gegen den neuen Teamkollegen walten zu lassen. Wen ihm die Bosse an die Seite stellen würden, sei dabei völlig egal. "Wenn du die Hitze nicht verträgst, dann komm erst gar nicht in die Küche" , sagt Hamilton. Der erste Hitzetest steht schon ab 27. Februar an. Dann werden in Barcelona erstmals die grundlegend neu konzipierten Rennwagen für 2017 getestet. Am 26. März geht es im australischen Melbourne dann um die ersten WM-Punkte der Saison.

vdv/dpa/sid | Stand: 17.01.2017, 11:28