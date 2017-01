Seine ersten Kontakte mit dem Motorsport hatte der 1930 in London geborene Bernard Charles Ecclestone 1950 als Fahrer in einem Rahmenrennen eines Formel-1-Grand-Prix. In der Formel 1 trat er als Fahrer kaum in Erscheinung: im eigenen Wagen scheitert er bei den Qualifikationen für die Formel-1-Rennen in Monte Carlo und Silverstone 1958.